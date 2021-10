El ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d’empara presentat pel líder d’EH Bildu Arnaldo Otegi contra la sentència de la Sala Segona del Suprem que va ordenar a l’Audiència Nacional repetir el judici que es va celebrar en contra seva per intentar reconstruir Batasuna a través del grup Bateragune. La primera decisió judicial, de 2011, establia una pena de 10 anys de presó i va ser rebaixada a sis anys i mig, i després, aquesta va ser anul·lada en compliment de la sentència de Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que va declarar vulnerat el seu dret a un jutge imparcial.

Les dures condicions fixades pel TC per a l’admissió a tràmit d’un recurs d’empara fa que aquesta decisió sigui gairebé sinònim de la seva estimació futura. Almenys fins que en el procés es van admetre tots els que es van interposar contra qualsevol decisió judicial sense que cap arribés a tenir èxit. En aquests casos, com ara en el d’Otegi, el tribunal de garanties entén que concorre especial transcendència constitucional, perquè l’assumpte planteja un problema o afecta una faceta d’un dret fonamental sobre el qual no s’ha pronunciat i per tant no hi ha doctrina.