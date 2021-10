La nova executiva que dirigirà el PSOE en el decisiu cicle electoral de 2023 va prendre forma ahir al congrés de València i en ella s’integrarà el ministre de Presidència, Félix Bolaños, un dels dirigents de màxima confiança del secretari general, Pedro Sánchez. Una altra novetat serà Felipe Sicilia, que assumirà el càrrec de portaveu de la formació. És diputat per Jaén i secretari general adjunt del grup parlamentari al Congrés. Substituirà en el càrrec Óscar Puente, alcalde de Valladolid, que surt de la cúpula per bolcar-se en la seva ciutat i en la secretaria provincial del PSOE de Valladolid.

Ja es coneixia el nucli dur, que conformen Adriana Lastra i Santos Cerdán, que segueixen com a dos i tres del PSOE, i a qui se sumen Cristina Narbona (Presidència), Javier Izquierdo (Acció Electoral), Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (Política Municipal ) -els tres també continuen- i Llanos Castellanos, la número dos de López a la Moncloa, que ara conduirà Relacions Institucionals i Justícia. A més, el baró andalús, Juan Espadas, coordinarà el consell polític federal, i el president d’Extremadura, Guillermo Fernández Vara, serà el nou secretari de Política Autonòmica, cosa que ha obligat a modificar els estatuts sobre la marxa per permetre la compatibilitat de càrrecs orgànics.

Per altra banda, una abraçada que havia estat impensable fa només uns mesos projectava la voluntat d’unitat que el PSOE vol imprimir al seu 40è Congrés Federal, el conclave cridat a tancar definitivament les ferides del passat i mirar cap endavant, amb la vista posada en les següents eleccions. L’abraçada de Pedro Sánchez amb els seus predecessors a la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero i Felipe González, i amb Joaquín Almunia. La imatge que marcava la inauguració oficial d’aquest congrés a la Fira de València, la que tant perseguia la direcció. El PSOE de Sánchez es va reconciliar amb el socialisme històric. Molt pocs minuts abans, els tres exsecretaris generals feien la seva entrada al plenari, amb els delegats i convidats drets i enmig d’una gran ovació.

Els dos expresidents havien donat suport a Susana Díaz en el combat de les primàries de 2017. Zapatero va ser un actiu defensor de la candidatura de l’andalusa, però va reconstruir les seves relacions amb Sánchez quant va vèncer, i en tots aquests anys li ha donat suport en nombroses ocasions. Però no així González. Tots dos van trencar després de la repetició electoral de 2016 i només el passat estiu van començar a apropar-se, animats per Fernández Vara. Es van veure, van parlar. I ahir, a la vista de tot el partit, van certificar la seva unitat. Amb aquesta abraçada i amb el discurs del patriarca socialista al plenari. Va deixar per al final la frase que millor reflectia que els temps han canviat: «El president i secretari general sap que estic disponible, que dic el que penso i penso el que dic, i sap que no interfereixo».

González condensava en només unes paraules el missatge: que està amb el partit -fa no gaire es declarava orfe de representació- i amb el seu líder, que seguirà dient allò que pensa (amb responsabilitat) i que no interferirà. «La meva lleialtat és amb el projecte polític que vaig encapçalar durant 23 anys, i durant 13 anys i mig com a president del Govern i que ara encapçales tu, Pedro Sánchez. Endavant!», va arengar. Era la seva manera de cancel·lar les diferències del passat i de reivindicar-se també com a dirigent i com a veu autoritzada. Les seves paraules evocaven les que va pronunciar a l’abril de 2015, quan va demanar suport per a un Sánchez llavors feble i acorralat pels notables. El cercle es tancava. La seva presència ja era tota una fita. No assistia a un congrés socialista des de 2014. En el de 2017 es va dirigir als delegats en vídeo: ell estava a Colòmbia. Ara ja es troba al seu lloc: «Sempre he estat socialdemòcrata». Per molt que l’hagin qualificat de «pragmàtic».

Paral·lelament, el socialisme farà al final del cap de setmana un pas de gegant per acabar amb la prostitució, amb la promesa d’intentar aprovar durant aquesta legislatura una llei abolicionista que plantejarà per primera vegada la sanció dels clients. La ponència del congrés del PSOE inclourà aquest assumpte en la seva redacció final, arran d’una esmena de la federació socialista valenciana, que ja plantejava la persecució dels també anomenats «prostituïdors».