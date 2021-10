La policia del Regne Unit investiga l’assassinat del diputat conservador David Amess a mans d’un agressor que el va apunyalar diverses vegades al districte a Leigh-on-Sea, al comtat d’Essex, com un «incident terrorista». L’atac a Amess, de 69 anys, va succeir divendres al migdia en una església metodista durant una trobada amb votants. El Comandament Antiterrorista de la Policia Metropolitana britànica serà l’encarregat de dirigir la investigació, en col·laboració amb la policia d’Essex. En un comunicat, el cos policial va informar que les primeres investigacions han revelat «una potencial motivació lligada a l’extremisme islamista».

Després de rebre un avís, la policia d’Essex va trobar un home amb diverses punyalades en una església, que va resultar ser David Amess. Els serveis d’emergència que es van acostar als llocs dels fets no van poder fer res per salvar-li la vida. Un jove britànic de 25 anys va ser detingut allà mateix, sota la sospita d’assassinat. El cos policial també va poder recuperar el ganivet del l’atacant, que actualment es troba detingut en una comissaria d’Essex. Com a part de la investigació, els agents estan escorcollant dues localitzacions a Londres. La policia creu que l’autor del crim va actuar sol i no busca ningú més relacionat amb l’atac.

Mentrestant, el Govern del Regne Unit ha ordenat una revisió de les mesures de seguretat per als diputats després de l’incident de divendres. La Ministra d’Interior, Priti Patel, va confirmar que ha demanat un examen de l’estratègia actual, mentre declarava que «successos com aquests no han d’impedir el funcionament de la democràcia», i que «cal continuar» les reunions cara a cara dels membres del Parlament. Al mateix moment, el president de la Cambra dels Comuns, Lindsay Hoyle, prepara un debat sobre l’assumpte davant la inquietud expressada per nombrosos parlamentaris.

El primer ministre, Boris Johnson, va encapçalar ahir els tributs a Amess dipositant una corona de flors a les portes de l’església metodista de Belfairs, a Leigh-on-Sea, on divendres va ser apunyalat. Tots els partits polítics han expressat la seva consternació davant l’assalt, que ha evocat la memòria de la diputada laborista Jo Cox, assessinada per un hombre vinculat amb l’extrema dreta el juny del 2016,just abans del referèndum del Brexit.

Dubten que l’autor de l’atac a Noruega sigui musulmà

La Policia noruega va expressar ahir els seus dubtes sobre el fet que l’autor de l’atac amb arc i fletxes en el qual van morir cinc persones dimcres a Kongsberg (sud-oest), ara sota custòdia dels serveis sanitaris, sigui en realitat un musulmà convers.

«Ell mateix va dir que es va convertir a l’islam. És una hipòtesi que tenim en compte, però també ho és que no s’hi convertís. Per ara, la investigació apunta que no ho va fer de forma seriosa», va assegurar en roda de premsa l’inspector Per Thomas Omholt.