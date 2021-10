El sospitós de l’assassinat del parlamentari britànic David Amess, un acte descrit com a terrorista per la policia, havia estat remès al programa nacional de deradicalització, però no el va seguir durant molt temps, segons els mitjans britànics. Els investigadors tenen fins divendres per interrogar el jove de 25 anys després de detenir-lo en compliment de la llei de terrorisme, que els permet allargar el seu arrest.

El jove, Ali Harbi Ali, arrestat divendres, va ser enviat fa diversos anys al programa Prevent, un dispositiu per a persones en risc de radicalització i basat en el voluntariat, segons la BBC. No hauria estat molt diligent i mai ha estat considerat oficialment un «tema d’interès» per a l’agència de seguretat nacional, va explicar aquest mitjà.

Els primers elements de la investigació revelen «una potencial motivació lligada a l’extremisme islamista», segons la policia, que va assegurar haver realitzat violacions de domicili a tres habitatges de Londres. L’arrestat és ciutadà britànic d’origen somali, segons la BBC, fill d’un exassessor del primer ministre del seu país.

La policia ha instal·lat el seu teatre d’operacions al barri de Kentish Town, al nord del districte londinenc de Camden, just davant la casa del presumpte homicida. «La policia està allà des de divendres», va explicar un veí. «Coneixem la família, són gent encantadora», va afirmar, tot afegint que «tenen tres fills».

Acte amb electors

El diputat conservador David Amess, de 69 anys, pare de cinc fills, estava rebent els seus electors en una església metodista a Leigh-on-Sea, a unes 37 milles a l’est de Londres, quan va ser apunyalat fins a la mort poc després del migdia de divendres.

La policia i els serveis de seguretat creuen que l’agressor va actuar sol i es va «autoradicalitzar», segons The Sunday Times. Podria haver estat inspirat per Al-Shabab, islamistes vinculats a Al-Qaeda a Somàlia. El pare d’Ali Harbi Ali, Harbi Ali Kullane, exassessor del primer ministre somali, va confirmar a The Sunday Times que el seu fill estava detingut i va explicar que estava «traumatitzat».

John Lamb, un assessor conservador local, va dir als mitjans de comunicació britànics que el jove va esperar pacientment el seu torn abans de llançar-se sobre el parlamentari i apunyalar-lo repetidament davant de dos assistents del parlament. Havia concertat una cita amb una setmana d’antelació, segons el Daily Mail.