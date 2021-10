Yolanda Díaz somriu quan se li pregunta per aquest projecte de país que assegura tenir al cap i que, segons ella i els seus col·laboradors, es traduirà en un «front ampli» que pugui presentar-se a les pròximes generals. És conscient, o això diu, que el seu ambigu discurs genera, de moment, més incògnites que certeses. Inclòs si serà ella qui es posi al capdavant com a principal candidata. Així i tot, insisteix que té les idees clares, per més que no hagi arribat «el moment» de traduir completament les seves paraules.

Però a poc a poc es van aclarint incògnites. Fins ara Díaz havia insistit que, per comprendre el que pretén fer, cal interioritzar que la clau és no parlar de partits. Ni d’egos. El model més proper pel que fa a l’aspecte formal, expliquen fonts properes a la líder de la delegació governamental d’Unides Podem, és La República en Marxa, la plataforma que va propulsar Emmanuel Macron fins al palau de l’Elisi. El secret del seu èxit va ser saber desvincular-se dels partits. I això és el que persegueix Díaz: obrir l’espai, desbordar Podem i altres forces que puguin col·laborar en el seu projecte polític, cedint terreny als representants de la ciutadania. Els perfils polítics perdran pes en favor d’independents de sectors de la societat i col·lectius professionals. En definitiva, s’obrirà una pugna amb els morats per les llistes electorals. I les butaques del Congrés i del Senat.

Recórrer Espanya

«El més fàcil seria fer una candidatura, preseleccionar les llistes... Aquestes coses que sembla que els agraden més als polítics, però prefereixo escoltar el meu país per modernitzar-lo», va admetre Díaz en una entrevista a El Correo. Macron, des d’un altre terreny ideològic, va fer una reflexió similar a la primavera de 2016. En aquell moment, l’ara president francès ja havia abandonat el partit socialista i el seu objectiu era crear una plataforma recolzada en col·lectius socials. La vicepresidenta, sense afiliació política en aquest moment, compta amb fer una cosa semblant des del progressisme. Sense carnet de Podem o IU, vol reconfigurar l’esquerra a l’esquerra del PSOE. I si pot ser, infiltrar-se també en l’espai dels socialistes. «Hi ha un país nou per construir, amb gent que pensa diferent, amb molt per aportar, amb veus contradictòries», va destacar dies enrere.

La vicepresidenta ja ha traçat els primers passos per construir el seu projecte. La primera etapa és recórrer Espanya per entrevistar-se amb la ciutadania: associacions, col·lectius, sindicats... «Seré una palanca d’acostament als problemes de la societat», s’enorgulleix. Però el contacte amb el carrer no vol que es quedi només en una aportació al programa o un acte compartit. Vol portar-ho més enllà, com Macron, que va omplir la meitat de les seves llistes amb candidats sense experiència política.

Per posar-lo en marxa necessitarà espais a les llistes que ara acaparen els partits de la coalició morada (UP, IU, En comú Podem, Galícia en Comú i Aliança Verda), el que pot generar resistències. Més tenint en compte que ella no té cap poder orgànic a Podem. «És més difícil aixecar aquest projecte de país que fer una candidatura», es va avançar, coneixedora que tocar les quotes de poder pot suposar problemes.

La direcció de Podem, que sap que al seu espai ideològic no hi ha, al menys de moment, millor candidata que Díaz, ja ha avalat aquest «front ampli». Falta per veure si quan detalli públicament l’estructura interna que pretén crear convenç els morats. Per ara, no donen símptomes d’estar preocupats. Tampoc d’arribar a comprendre totes les implicacions que té l’estratègia de Díaz. S’entesten que la seva formació haurà d’ocupar un eix central en el nou projecte, però els egos, ja va avisar la ministra de Treball, no seran ben rebuts. Tant és així que està explicant als líders de la coalició que ella no tindrà problemes a fer un pas al costat si troben un candidat de la societat civil millor, expliquen veus del seu entorn. Per això es mostra reticent a confirmar-se com a cap de llista.

Per tant, el següent repte és seduir els ciutadans perquè participin en la política activa. Macron va aprofitar el desencís de la ciutadania i el desprestigi polític per oferir un projecte menys rígid i amb fronteres més difuses i que aglutinés grans col·lectius al voltant de causes concretes.