Durant la matinada d’aquest dilluns estava prevista l’arribada al mar d’una segona colada de lava, la que envolta la muntanya de La Laguna pel sud-oest i el front de la qual se situava al migdia d’ahir a uns 200 metres del penya-segat. L’erupció compleix avui el primer mes, temps en què la llengua de foc ha obligat a abandonar casa seva 1.307 veïns, ha destrossat 1.835 immobles i ha sepultat 743 hectàrees de terreny, segons dades del satèl·lit Copernicus.

Una de les colades avançava ahir en direcció a l’Atlàntic a una velocitat de 15 metres per hora, segons va detallar el director del Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d’Emergències per Risc Volcànic de les Canàries (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende. Aquest segon punt de contacte entre l’aigua i els minerals incandescents vomitats des de l’interior de l’escorça determinaria el confinament de nuclis de població pròxims a la costa del municipi de Tazacorte.

Ja va passar quan va començar a gestar-se la ‘fajana’ que avui canvia el perfil del litoral palmer. La reacció entre els elements químics que integren els minerals incandescents i l’aigua del mar, amb les altes temperatures que actuen com a accelerant, provoca l’alliberament de substàncies nocives. Morcuende va assegurar tenir-ho tot previst per ordenar quedar-se a casa i no sortir a la població en nuclis costaners de Tazacorte.

La meteorologia no donarà avui un respir respecte a la inversió tèrmica i la presència de calima. No obstant, també durant la matinada estava previst que el vent fes remolins i comencés a imposar-se el de component est. Això ajudarà a recuperar de forma gradual l’operativitat a l’aeroport de l’illa.

L’emissió diària de SO2 és de 15.000 tones i ha de baixar a 100 quan s’acosti el final

Durant el cap de setmana no ha sortit ni ha arribat ni un sol avió. Aena va mantenir les instal·lacions obertes, però les aerolínies van descartar volar a l’estimar que no es complien les condicions per garantir la seguretat del passatge. Això va obligar els qui havien de viatjar de forma obligatòria a fer-ho amb barco fins a Tenerife i des d’allà volar a les seves destinacions. Els ferris de les navilieres van vendre pràcticament totes les places. Al llarg de dissabte i diumenge, l’Autoritat Portuària de Santa Cruz de Tenerife va comptabilitzar l’embarcament i desembarcament d’un total de 6.500 passatgers i 1.800 vehicles.

Entre els arribats hi havia grups de curiosos que volien contemplar de prop la fúria amb què la natura està castigant els palmers. En diferents punts de l’illa eren fàcilment perceptibles amb la mirada fixa a la font principal de l’erupció. Al seu costat, també alguns palmers observaven amb resignació l’expulsió de sòlids i gasos.

A Los Llanos de Aridane són 905 els habitants que s’han quedat sense casa, 290 a El Paso i 112 més a Tazacorte. L’amplada màxima a què ha arribat la colada que ha destruït les seves vivendes ha arribat fins als 2.350 metres.

Intuir un horitzó temporal pròxim en què el volcà s’apagui és un simple exercici que dona tot el protagonisme al desig. La ciència no sap quant més s’allargarà l’erupció, però els mesuraments que realitzen els experts no deixen espai per pensar en un ràpid desenllaç. Continuen les deformacions del terreny a la zona del con i els nivells d’emissió d’anhídrid sulfurós (SO2) són elevats.

En aquesta línia es va manifestar ahir el president de les Canàries, Ángel Víctor Torres, durant la jornada de clausura del quarantè congrés federal del PSOE. Els tècnics han explicat al cap de l’Executiu autonòmic que res fa pensar que el retorn a la normalitat «sigui imminent», per més que «el desig» més gran de tots els ciutadans és que «s’acabi ja» el procés, informa EFE.

La vicepresidenta i ministra d’Economia, Nadia Calviño, visita avui l’illa

Cada dia, l’atmosfera de La Palma rep 15.000 tones de gasos que expulsa el volcà, majoritàriament de diòxid de sofre (SO2). Només quan el volum descendeixi a 100 tones podrà considerar-se un indici del final de l’erupció. Quant als sòlids aflorats, el valor més elevat considerat possible pel comitè científic se situa en els 100 milions de metres cúbics.

En només un mes, el volcà palmer ha expulsat més materials que el San Juan (1949) i el Teneguía (1971) junts. De fet, es tracta ja de la tercera erupció més important de la història de les Canàries, només per darrere de la de Timanfaya (1.000 milions de metres cúbics) i la del volcà submarí Tagoro, a El Hierro (329 milions), de fa deu anys.

La incògnita que s’obre, més enllà de la reposició dels béns materials fets malbé, és què passarà amb la superfície agrícola arrasada. Fins ara són 202 hectàrees: 106,91 de plataneres, 51,51 de vinyes i 16,31 de plantacions d’alvocat.

És una de les qüestions que es plantejaran a la vicepresidenta primera i ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño, que avui arriba a l’illa. Té prevista una reunió (11.15 hores) amb el president del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata; la consellera autonòmica d’Economia, Coneixement i Ocupació, Elena Máñez, i els alcaldes dels municipis més afectats. A les 13.00 h es trobarà amb empresaris al Museu Arqueològic Benahoarita de Los Llanos de Aridane.