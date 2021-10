Pedro Sánchez va seguir, en el fons, la seqüència lògica. Després de dissenyar un 40è Congrés Federal meticulosament, perquè res quedés per a la sorpresa, pensat per remarcar centenars de vegades la paraula «unitat», el discurs de tancament del secretari general no podia emprendre una excursió cap a altres camins. El president no va voler construir un titular fulgurant, llançar un anunci d’impacte en la cloenda, davant d’uns 9.500 militants i simpatitzants -segons l’organització- entregats al líder i a la celebració de la cohesió interna. En el guió estava que reivindiqués la història del PSOE, el seu llegat, el seu passat, però també el seu present i la fortalesa de la socialdemocràcia al món i especialment a Europa, on ha anat guanyant lentament terreny a la dreta.

«Som un partit unit i fort, un partit sempre al servei d’Espanya», «la socialdemocràcia gaudeix d’una salut de ferro», va clamar. La recepta socialista, la qual segons el seu parer es va demostrar sobradament eficaç durant la pandèmia, és resilient, està «viu el projecte de progrés i justícia» al qual fa anys, quan ell va arribar al lideratge del PSOE, va recordar, pronosticaven la mort, a esquerra i a dreta.

El president es va reivindicar a si mateix però va reivindicar, moltíssim, de manera gairebé obsessiva, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero i Alfredo Pérez Rubalcaba, i també Joaquín Almunia. Els seus antecessors. Ho va fer com mai. Hi va fer referència en cada passatge del seu llarg discurs, de gairebé una hora, mancat de passió i to de míting però no d’orgull socialista. Es va proclamar, en definitiva, el seu hereu. El fill d’aquell llegat. Tot concordava amb aquest missatge d’unitat que, només minuts abans que comencés la seva al·locució, van certificar els delegats: gairebé el 95% d’ells va validar la seva proposta de nova executiva federal, de 42 membres i més renovada, jove i amb més presència femenina.

En iniciar el seu discurs, Sánchez va solemnitzar els compromisos que emanen de la resolució política que els delegats van avalar dissabte, després de transaccionar i debatre nombroses esmenes. El president va destacar que el Govern avançarà «posant punt final a la llei mordassa i a la reforma laboral del PP, imposades sense acord, que van precaritzar contractes i van devaluar salaris». També ajudarà a «enfortir Europa» i portarà «a terme» l’abolició de la prostitució, «que esclavitza les dones al nostre país». Aquesta va ser una de les demandes més contundents del conclave, un camí en el qual han empès amb afany Zapatero i la federació valenciana, però no fàcil de complir per quan Unides Podem no té una resposta única i homogènia a la xacra de la prostitució.

A continuació, el president del Govern es va llançar a aquest objectiu de reivindicar-se a sí mateix i la gestió socialdemòcrata, el cordó umbilical que l’uneix a González i Rubalcaba. Es va aturar en la pandèmia, en els primers moments «foscos» en què no hi havia «manual d’instruccions» i en els quals va rebre el suport dels seus companys. Va mostrar la seva «gratitud eterna» als ministres actuals i als que van sortir del Gabinet, als barons, alcaldes, regidors. «Vaig saber que us tenia al meu costat, que no estava sol. Gràcies, gràcies i gràcies». Es va afartar d’elogiar el partit, un altre gest relacionat amb els nous temps marcats per aquest conclave.

Defensa del diàleg

Va recordar que la dreta acusava el PSOE, abans i ara, de voler «trencar Espanya» i deia que Zapatero i González eren «mals patriotes». «Jo els vaig creure, perquè si hi ha un partit que estima Espanya és el PSOE», va cridar. Sánchez va defensar la seva política de distensió cap a Catalunya, el diàleg «dins de la llei», el treball per a una «unió» de tots els espanyols que neix del «respecte», l‘«afecte» i la «concòrdia».