Les coalicions de centreesquerra d’Itàlia van recuperar ahir importants ciutats com Roma o Torí a la segona volta de les eleccions municipals, aconseguint frenar els candidats dels ultradretans Matteo Salvini i Giorgia Meloni. A la capital, el progressista Roberto Gualtieri serà alcalde amb el 60,1% dels vots davant d’Enrico Michetti (39,9%), mentre que a Torí el candidat del centreesquerra Stefano Lo Russo va derrotar amb el 59,2% Paolo Damilano (40,8%).

Itàlia va acabar la segona volta de les eleccions municipals amb canvis als ajuntaments de 65 ciutats, després d’un primer torn els passats 3 i 4 d’octubre, quan el centreesquerra va triomfar a Milà, Bolonya i Nàpols, entre altres ciutats.

L’esquerra s’ha fet amb la majoria de capitals de província com Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona i Varese, mentre que a Trieste seguirà l’actual alcalde, el dretà Roberto Dipiazza, després d’una frenètica i molt ajustada remuntada (51,3%).

«Comença ara un treball d’extraordinària intensitat per impulsar Roma i fer-la funcionar millor, perquè creixi i sigui una ciutat més inclusiva i campiona de la transició ecològica», va prometre el seu nou alcalde, Gualtieri, davant els seus seguidors.

La gestió de Roma és sempre difícil i l’alcaldessa sortint, Virginia Raggi, del Moviment Cinc Estrelles (M5S), ha estat l’última a pagar el preu de governar des de 2016, a més com la primera dona a fer-ho a la seva història. Han tingut especial pes la ruïnosa situació financera que arrossega, així com la més que precària situació d’alguns dels seus serveis elementals, com la de les escombraries. Per això els partits, coneixedors el desgast, van optar per candidats de segona fila.

I el guanyador finalment va ser Roberto Gualtieri, de 55 anys, exministre d’Economia en el segon Govern de Giuseppe Conte i des de la caiguda d’aquest i l’ascens de Draghi, al febrer de 2021, diputat i candidat a alcalde.

Les eleccions eren un duel per comprovar la força dels partits davant les generals de 2023, ja que al Parlament tots menys l’ultradretà Germans d’Itàlia de Giorgia Meloni són a la coalició de Govern de Mario Draghi.

Per això, els experts intenten extreure alguna conclusió, tenint en compte que més de la meitat de l’electorat es va quedar a casa. En aquesta segona volta va votar el 41,86% del cens, davant el 50,12% del primer torn, una de les dades més baixes de la història.