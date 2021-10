La sintonia entre el Govern i el PP és més gran de la que podria haver-se imaginat fa només una setmana. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, i el secretari general dels conservadors, Teodoro García Egea, es reuniran aquesta setmana amb voluntat de renovar tots els òrgans constitucionals amb el mandat caducat, inclòs el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Tots dos negociadors han creat un clima de confiança i una comunicació molt fluïda amb l’objectiu d’arribar a un pacte no només en els noms del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Comptes, el Defensor del Poble i l’Agència de Protecció de Dades, sinó també per avançar per actualitzar la composició del Poder Judicial. Ni un ni l’altre vol «radiar» les converses ni anunciar les cites. La previsió és que es tornin a veure cara a cara avui mateix o demà.

Els conservadors mantenen l’exigència que es reformi la llei orgànica que regula el CGPJ per donar més poder als jutges i espera arribar a un acord amb l’executiu sobre com i quan emprendre aquesta modificació legal. En tot cas, la renovació que toca ara (i que porta un retard de tres anys) es farà amb la norma de 1985, perquè el procés d’elecció dels vocals ja està en marxa. Segons fonts coneixedores de la negociació, és possible també desencallar el futur del Poder Judicial, perquè el PSOE s’ha obert per primera vegada «a debatre un nou marc legislatiu» i veure si cal «modernitzar» la llei orgànica, sense que això signifiqui un canvi en el model de nomenament dels jutges. Però el grup socialista ha enviat senyals que està disposat al fet que «cada grup parlamentari» posi sobre la taula els «detalls concrets» que consideri necessaris i el PP «negociï» amb l’hemicicle.

Objectiu clar

Aquestes fonts no concreten si el Govern presentaria un projecte de llei o els socialistes donarien suport a una proposició de llei dels conservadors. «És que en aquest àmbit l’únic que està clar és l’objectiu, el fet de com s’arribi és el que hem d’anar veient i hi ha moltes formes de fer-ho», apunten des de la direcció del PP. «Si volem, el poder judicial està renovat abans del Nadal», afegeixen.

Un portaveu oficial de la Moncloa, però, va rebaixar l’optimisme de les fonts que estan participant en les negociacions i va apuntar que aquesta setmana l’única cosa segura que es donarà a conèixer és la llista de «noms dels altres quatre òrgans» i que el sistema actual d’elecció «no canviarà». Els populars exigeixen un compromís fefaent que es reformarà la llei per acostar-la als estàndards europeus. «L’important és si Pedro Sánchez vol modificar la llei. Si és així, demà passat també podrem reformar el CGPJ», va dir ahir Pablo Casado.