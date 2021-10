El líder del PSC a Badalona, Rubén Guijarro, ha anunciat aquest dimarts que al llarg del matí obriran contactes formals amb la resta de partits de l'oposició per presentar una moció de censura a l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, després de l'aparició del popular en els papers de Pandora.

"Hem d'actuar amb molta prudència perquè el moment així ho demana. Volem que surti bé, no farem un espectacle ni un circ de tot això", ha afirmat en declaracions a la 2 i Ràdio 4.

Ahir, la direcció del PSC va acordar donar llibertat a Guijarro perquè negociï aquesta eventual moció de censura, de la qual es va començar a parlar després que La Sexta i El País informessin que l'exlíder del PP català va rebre el 2005 un poder general d'una societat de Belize, tramitat a través d'una gestora vinculada al banc Andbank, que li permetia des d'obrir comptes bancaris a l'estranger fins a gestionar propietats.

Aquest poder, segons es va saber després, el va compartir amb el seu llavors número dos, l'actual regidor Ramon Riera.

Guijarro ha retret a Albiol les seves "mentides" en relació a la gestora, l'ha acusat d'estar "atrinxerat en la no dimissió" i ha insistit que el millor que podria passar és que dimitís.

Per Guijarro, la situació oberta a la ciutat després de l'aparició d'Albiol en els papers de Pandora és "la crisi més greu de la democràcia" a Badalona.

"No és moment de personalismes, no és moment d'estar pensant en el partidisme", ha dit Guijarro, que ha afirmat, al seu torn, que ell assumiria la "responsabilitat" de liderar la moció.

D'altra banda, fonts de Guanyem Badalona han expressat que hi ha "voluntat" per part "del conjunt de l'actual oposició" per "construir un govern fort, amb majoria absoluta" a la ciutat.

El líder del PSC a Badalona creu que el temps del PP i de la "corrupció" ha d'acabar i que els veïns i veïnes han de "deixar de passar vergonya".

Tenint en compte que ja hi ha hagut intents fallits de moció de censura, Guijarro ha fet una crida a actuar amb "molta prudència". "Volem que surti bé. No farem un espectacle ni un circ perquè malauradament la ciutat ja ha patit prou", ha assegurat.

Segons Guijarro, "no es tracta de parlar de cadires" i de pensar en "partidisme" sinó de "fer les coses amb calma" i que Badalona tingui un projecte i no es parli de la ciutat per "escàndols". En aquest context, s'ha mostrat disposat a assumir l'alcaldia "per responsabilitat, dignitat i bona imatge de la ciutat". També s'ha dirigit al president del PPC, Alejandro Fernández, i al president del PP, Pablo Casado, preguntant la seva opinió sobre el cas i si li han enviat un missatge a Albiol dient que ha de ser fort.

Guijarro però ha evitat posar terminis a una moció de censura per no crear expectatives i ha assegurat que cal "tornar la dignitat i l'orgull a la ciutat".