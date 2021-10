L’economia xinesa ha confirmat la frenada de la seva recuperació postpandèmica amb un creixement del 4,9% en el tercer trimestre del l’any. La xifra és menor de la pronosticada pels experts i mostra els problemes que se li han acumulat a la Xina en els últims mesos com l’escassetat energètica, la incertesa del mercat immobiliari, l’encariment de les matèries primeres o les disrupcions del transport marítim.

L’exercici havia començat amb l’estratosfèrica pujada del 18,3% al primer trimestre, explicada pel contrast amb l’aturada provocada per quarantenes i tancaments en el moment més cru del coronavirus, seguit amb la del 7,9% al segon. Els experts pronostiquen aquest any un creixement del PIB del 8%, molt superior al 6% previst per Pequín, però la desacceleració mitiga l’optimisme global i obliga el Govern a afinar les polítiques fiscals.