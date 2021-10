El Govern va rebaixar ahir la valoració que dilluns va fer el PSOE de les paraules d’Arnaldo Otegi, una dècada després del final d’ETA. Considera que el «pas» que va fer el coordinador d’EH Bildu és «insuficient» i que el que ha de fer l’esquerra abertzale és demanar «perdó» a les víctimes de la banda. La portaveu de l’executiu, Isabel Rodríguez, va sorprendre a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres en no convalidar la lectura que del comunicat d’Otegi va fer dilluns, en nom del PSOE, l’exlehendakari i nou secretari de Memòria Democràtica i Laïcitat, Patxi López. El dirigent socialista va considerar un «avanç» que Otegi sentís el «dolor» de les víctimes i que digués que «mai s’hauria d’haver produït» la violència d’ETA. També va aplaudir que es comprometés a intentar «mitigar-lo» en la mesura del possible. López va apuntar que estava fart dels «malastrucs» que menyspreaven el fet que la democràcia va aconseguir vèncer ETA fa deu anys.

Rodríguez va ser bastant més continguda que el seu company de partit. En una resposta que portava preparada al mil·límetre, va manifestar primer el «respecte» del Govern i el «record» a les víctimes d’ETA, perquè «no es pot oblidar mai» el dolor que van causar els violents, i que roman encara entre les seves famílies. També va concedir que és un moment per «celebrar que la democràcia va derrotar ETA» gràcies a la «unitat» de tota la societat: les forces polítiques, jutges i fiscals, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. «Aquesta és la posició del Govern, que valora a les víctimes, està sempre amb les víctimes i celebra la fi de la violència terrorista», va resumir la ministra.

Però aquest «pas» fet per Otegi, va seguir, és «insuficient». Els «gestos estan bé», però cal anar «molt més enllà», va destacar. L’esquerra abertzale «hauria de demanar perdó» a les víctimes i «passar de les paraules als fets». Per exemple, va afegir, condemnar els actes d’homenatge a etarres i «no participar en aquest tipus de manifestacions, de trobades, que el que fan és revictimitzar els que van patir i recordar aquest dolor a la societat espanyola». «Aquesta és la posició del Govern, que valora les víctimes, està sempre amb les víctimes i celebra la fi de la violència terrorista», va completar.

Preguntada per la proposició que els populars portaran al Congrés i al Senat per evitar els acords amb aquelles formacions que no condemnin explícitament la violència, Rodríguez va apel·lar a la unitat dels partits. «Un dels elements que va permetre derrotar ETA va ser la unitat de tots els demòcrates, no se li ha de donar ni un espai, ni un titular, ni una consideració a l’assumpte de la banda terrorista sense la unió dels demòcrates», va afegir. La portaveu va insistir a «treballar» en aquest camí que va permetre «vèncer» ETA, d’aquí que l’executiu consideri que la iniciativa del PP «no és bona» per a la unitat dels demòcrates.