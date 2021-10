La Mesa del Congrés, gràcies a la majoria del PSOE i Unides Podem, va acordar ahir mantenir l’acta del diputat del partit morat Alberto Rodríguez, que va ser condemnat pel Tribunal Suprem a 45 dies de presó i d’inhabilitació per sufragi passiu. A més, no es va optar per cap sanció addicional que s’estudiava al principi, com la suspensió de sou i feina durant els dies de pena. La decisió es va adoptar després que l’informe jurídic dels lletrats avalés mantenir-lo en el seu càrrec públic, i finalment els socialistes es van posar del costat dels seus socis de coalició davant de PP i Vox, que exigien la retirada de l’acta. També es va demanar al Tribunal Suprem un aclariment dels termes d’execució de la sentència.