La Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem va rebutjar que el PP i Vox estiguin legitimats per impugnar el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal general de l’Estat, fet pel qual els arguments de manca d’idoneïtat i imparcialitat al·legats pels dos partits per tal d’anul·lar-lo ni tan sols van arribar a discutir-se durant la deliberació d’aquest assumpte a l’alt tribunal. La decisió, però, no va ser unànime. Dos magistrats dels set que formen el tribunal, Antonio Jesús Fonseca i José Luis Requero, van votar en contra i van anunciar un vot particular.

La decisió de rebutjar els recursos sense entrar en el fons, amb l’argument que ni Vox ni el PP tenen legitimació per a recórrer el nomenament, es converteix en un avís davant qualsevol intenció dels partits d’intentar que el Tribunal Suprem es converteixi en una nova cambra legislativa, en revisar les votacions parlamentàries en les quals es van quedar en minoria i que, per tant, no comparteixen.

Precisament, en els recursos de Vox, PP i Cs contra els indults del Govern de Pedro Sánchez als líders del procés, la legitimació serà el primer que ha de resoldre l’alt tribunal, però la decisió no s’espera fins a entrat l’any vinent.