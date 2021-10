La primacia del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre els tribunals nacionals dels estats membres és un dels fonaments més sòlids i lògics sobre el qual descansa el principi d’igualtat de tots els ciutadans europeus. Els tractats d’adhesió protegeixen i consagren aquest principi que, si admetés excepcions, es trencaria. Es tracta, per descomptat, d’una cessió de sobirania, com sosté el primer ministre de Polònia, Mateusz Morawiecki, però aquesta cessió és necessària i ineludible perquè, si no existís, es vulneraria l’esmentat principi d’igualtat, que és tant com dir que patiria greu dany la cohesió dels Vint-i-set.

L’agra discussió d’ahir al Parlament d’Estrasburg és per altra banda aclaridora: la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, es va veure en la necessitat de recordar que no es pot impugnar la prevalença del dret comunitari i de les resolucions del TJUE; el primer ministre polonès va acusar la Unió Europea de practicar el xantatge financer (el bloqueig de fons procedents de Brussel·les). En realitat, el recurs a l’anomenat mecanisme de condicionalitat de l’Estat de dret és perfectament possible d’acord amb el reglament aplicable al període pressupostari 2021-2027, i el compromís de la Comissió a supeditar qualsevol decisió al que dictamini el TJUE és una mostra de prudència extrema i una forma de donar a Polònia temps suficient perquè recapaciti.

Més enllà d’aquests formalismes, el que està en joc és la consolidació de la unitat de doctrina jurídica davant la pretensió del Govern polonès d’obrir la porta a una mena de règim jurídic a la carta en virtut del qual cada Estat adquiriria la potestat de respectar o no el patrimoni jurídic del TJUE, segons entengués que topa o no amb la seva Constitució. L’eurofòbia de l’extrema dreta, en la qual cal incloure Llei i Justícia, el partit majoritari al Parlament de Varsòvia, apunta justament a aquest objectiu, mogut pel seu frenesí nacionalista i divisiu. I per aquesta mateixa raó, tots els grups del Parlament Europeu, menys la bancada ultra, s’han manifestat contra la posició defensada per Morawiecki des de la tribuna.

La Unió Europea no pot cedir en aquest dissentiment sota pena de crear un perillós precedent. Perquè si ara cedís, afebliria enormement la seva posició en altres assumptes que estan sobre la taula, com la llei aprovada a Hongria que prohibeix parlar d’homosexualitat a les escoles i que la UE considera que lesiona la doctrina llargament consolidada de protecció dels drets humans. És a dir, si ara transigís, mal podria en el futur sortir en defensa de la igualtat dels ciutadans europeus davant de qualsevol transgressió dels seus drets. Perquè al que en la pràctica aspira el Govern polonès és a presentar-se davant l’electorat que el sosté com a valedor a ultrança de la identitat nacional i, al mateix temps, com a decidit defensor que el país romangui en el si de la UE en les condicions que Varsòvia estableixi. Un fet del tot inassumible pels altres socis i que només pot derivar en greus i costoses conseqüències d’acord amb les regles de joc que els europeus s’han donat des d’antic. La pretensió de mantenir-se dins de la UE sota unes regles ad hoc té un precedent en l’actitud que va sostenir el Regne Unit durant dècades i va acabar desembocant en el Brexit. El cas no es pot repetir.