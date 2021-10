El volcà continua amb el seu camí de destrucció. El barri de La Laguna, lloc triat fins fa deu dies pels veïns afectats per l'erupció per seguir l'evolució de la lava, va quedar ahir pràcticament sepultat per les dues colades que des de principis de setmana avancen pel nord amb l'única oposició de les edificacions, que permeten reduir per moments la seva velocitat. La gasolinera va desaparèixer a primera hora de la tarda i el material magmàtic solidificat va seguir el seu curs fins a esfondrar habitatges i mobiliari urbà. La trajectòria ideal per als científics és que continuï cap al mar per alimentar a la colada que està a punt de tocar l'oceà. El pitjor dels escenaris, que envolti la muntanya de La Laguna pel nord, va ser declarat com a «poc desitjable» pel director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, qui va reconèixer preferir no entrar a avaluar quines mesures es prendrien si es confirma aquesta hipòtesi fins que es produeixi, «si és que passa», aquest desbordament.

Malgrat aquest desig, ja a la nit el Govern de Canàries va decretar l'evacuació de los pagos de Las Martelas en el municipi de Los Llanos de Aridane, i Marina Alta, Marina Baja, La Condesa i Cuesta Zapata a Tazacorte davant aquesta possibilitat. Com sempre, els primers raigs del sol són els que posen en situació a tècnics, científics i afectats. Els d'ahir van arribar per complir els pronòstics més pessimistes. La colada denominada número 8 havia aconseguit l'estació de Disa, de la qual s'havia retirat l'aigua amb la qual es va substituir el combustible que es trobava en els tres tancs amb capacitat per 40.000 litres per evitar possibles explosions.

La 10 havia transitat per darrere amb rapidesa pel Camino Cumplido i el Camino de la Cruz fins a disminuir el seu ritme a la porta d'entrada del col·legi de La Laguna, que finalment es va empassar després d'arrasar amb una nova empaquetadora de plàtans, la segona durant el procés eruptiu. L'avanç es va incrementar amb el suport d'un «apèndix», com el va denominar Morcuende, molt més actiu que la resta, que es va encarregar d'unir a les dues colades i empènyer a la 8 en el seu avanç per la costa descendent. En qüestió de minuts, la llengua va engolir la gasolinera, va avançar fins a l'encreuament de les carreteres LP-213 (Los Llanos - Puerto Naos) i LP-215 (La Laguna - Tazacorte) i, hores després, va sepultar l'associació de veïns. Al tancament d'aquesta edició, aquest ramal es trobava a les portes de la parròquia d'aquest barri de 1.735 habitants que corre la mateixa sort que Todoque, que va quedar sepultat sota la lava fa deu dies.

Pronòstics

Els pronòstics de cara al flux de la colada 8, que és la que més preocupa el Pevolca, difereixen segons la direcció que prengui durant les pròximes hores. El millor dels casos és que discorri per un petit tàlveg que el porti a unir-se amb la 7, que està pràcticament aturada a uns 80 metres del mar. Aquesta colada fa tres dies que gairebé ha avançat uns 80 metres i té al municipi de Tazacorte en alerta, ja que si arriba al mar, haurà de confinar-se tot el nucli urbà. «És una possibilitat millor», va indicar Morcuende. Millor perquè «evitaria un escenari pitjor», com va continuar el director tècnic del Pevolca.

Aquest escenari «pitjor» al qual es refereix és que la lava es dirigeixi cap al nord de la muntanya de La Laguna. És el que va denominar com a «poc desitjable» i que va comminar en la roda de premsa diària que se celebra al Cabildo de la Palma a analitzar «demà [avui per al lector] o quan es produeixi aquest fet, que no s'ha produït». No va fer falta esperar fins avui. A les nou de la nit, el Govern de Canàries va decretar el desallotjament d'uns 800 veïns de Las Martelas a Los Llanos i Marina Alta, Marina Baja, La Condesa i Cuesta Zapata a Tazacorte davant la previsió de l'avanç de la lava al nord de la muntanya de La Laguna. Aquest supòsit, que no s'havia previst en els primers models dels avanços de les colades que fins aquesta setmana s'havien complicat gairebé amb exactitud, afectaria sobretot desenes de plantacions de plataners i a l'empaquetadora de la Cooperativa Volcán de San Juan.

Més hectàrees afectades

Els nous avanços dels diferents braços volcànics situats al nord ha augmentat el nombre d'hectàrees afectades pel volcà. Morcuende va informar que ascendien a primera hora d'ahir a 807,85 hectàrees. 27,96 més que dissabte passat; de les quals 245,88 pertanyen a superfície agrícola (11,62 més), 139 són plataners (6 més), 52 vinyes (0,66 més) i 12 d'alvocats (més 2,42), quedant la resta a altres plantacions. Quant als immobles segons el cadastre, un total de 1.122 edificacions han quedat destruïdes per complet, de les quals 902 són d'ús residencia, 115 d'ús agrícola, 56 industrials, 25 d'oci i hostaleria, 10 d'ús públic i 13 d'altres usos.

La directora de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) a Canàries, María José Blanco, va destacar la millora de la qualitat de l'aire al Valle de Aridane gràcies, sobretot, a la desaparició gradual de la calitja. A això s'uneix l'arribada dels vents alisis, que estan empenyent la columna de cendres en direcció sud-oest. Davant aquest pronòstic, Blanco no va descartar que en els pròxims dies arribin petites partícules volcàniques a El Hierro. Sobre les dades recollides en les estacions que mesuren l'evolució del volcà complert més d'un mes des de la seva entrada en erupció, aquests no han mostrat en els últims dies canvis significatius que apuntin a un afebliment de l'activitat.