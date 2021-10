Les entitats que treballen amb joves extutelats a Catalunya van celebrar ahir la reforma del reglament d’estrangeria acordada dimarts pel Consell de Ministres i que facilita l’obtenció dels permisos de residència i treball als estrangers extutelats. La mesura ha estat impulsada pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, i beneficiarà uns 16.000 joves i menors. La nova normativa destaca principalment per oferir millores en els terminis per tramitar la primera residència, en els requisits per a l’obtenció de l’habitatge i el permís de treball, i en l’agilitat en els tràmits burocràtics com ara la renovació dels papers.

Amb aquestes mesures Espanya pretén acostar-se a la normativa sobre menors estrangers de la Unió Europea i avançar en la regulació de la immigració com han fet anteriorment països com Itàlia, França i Alemanya.

Dins el paquet d’iniciatives que han estat aprovades en aquest reial decret destaca la modificació dels requisits per a la residència i el treball. Anteriorment els joves extutelats que necessitaven renovar l’autorització de residència havien d’acreditar 2.000 euros d’ingressos propis mensuals que, a més, no podien provenir de cap ajuda social. Amb aquesta nova reforma els ingressos es redueixen a 500 euros que poden procedir d’ajudes socials, cosa que facilita la inclusió dels joves que anteriorment estaven tutelats.