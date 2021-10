El Parlament tramitarà una nova llei de memòria democràtica, impulsada pel PSC, que preveu multes de fins a 150.000 euros per a qui promogui actes que comportin «descrèdit, menyspreu o humiliació» per a les víctimes del franquisme, o bé honors per als que van donar suport a la dictadura . La proposició de llei dels socialistes començarà el seu recorregut parlamentari després que ahir el ple rebutgés una esmena a la totalitat de Vox.

El text consisteix en una llei integral que busca unificar i complementar la normativa que ja existeix en matèria de memòria històrica, que a hores d’ara es divideix en tres lleis: la del memorial democràtic de 2007, la de fosses de 2009 i la de reparació jurídica de les víctimes del franquisme de 2017.

El text d’aquesta última es manté íntegre en la nova norma que propugnen els socialistes, que «millora» les anteriors.