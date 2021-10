Els gossos de l'illa de La Palma s’han convertit en un símbol de resistència i d’amor pels animals fins i tot en els moments més angoixants. Es tracta de quatre gossos de raça 'podenco' que s’havien quedat atrapats en dues finques completament aïllades per la lava. Aquests peluts eren alimentats a través de drons que deixaven caure aigua i menjar a la zona perquè poguessin subsistir. Tal ha sigut la repercussió que han mobilitzat l’‘Equipo A’ en persona.

Una empresa gallega de drons, Aerocamaras, feia diversos dies que preparava una estratègia per rescatar-los amb aquests aparells voladors i una xarxa. Quan van obtenir els permisos dilluns passat i van començar la recerca amb càmeres tèrmiques, ni rastre dels quadrúpedes. Havien desaparegut misteriosament.

El curiós és que aquest dijous ha aparegut una pancarta a la zona en la qual havien sigut gravats els gossos amb un curiós missatge: «Força La Palma. Els gossos estan bé. A Team» fent referència a la famosíssima sèrie dels anys 80 en la qual «quatre dels millors homes de l’exèrcit americà que formaven un comando van ser detinguts per un delicte que no havien comès», i després d’escapar-se de la presó, es van dedicar a fer el bé per tots els estats americans ajudant aquells que ho necessitessin.

La UME lleva casi dos semanas haciendo pruebas con drones para rescatar unos perros atrapados por la lava en La Palma y ha cogido un tío, con dos cojones, ha ido caminando a recogerlos y ha dejado una pancarta firmada como el equipo A. Orgulloso de mi isla, coño. pic.twitter.com/sRxb66jMYb — 🐺 (@javkore) 21 de octubre de 2021

Troben empremtes humanes a la zona d’exclusió

La revolució després d’un vídeo mostrant la pancarta no ha tardat a produir-se i aquest ja s’ha fet viral. Tot i que encara no hi ha confirmació, s’especula que haurien sigut els propietaris dels gossos que se n’haurien anat en la seva recerca. Però són només això, especulacions (de moment).

De tota manera, Aerocamaras ha informat que s’han localitzat empremtes humanes als voltants de les finques, la denominada zona d’exclusió, cosa que podria confirmar que l’‘Equipo A’ continua protegint aquells que els busquen, els necessiten i els contracten.