Per primera vegada, un ronyó de porc ha estat trasplantat a un humà sense desencadenar el rebuig immediat del sistema immunològic del receptor, un avanç potencialment important que eventualment podria ajudar a alleujar una greu escassetat d’òrgans humans per a trasplantaments.

El procediment realitzat a NYU Langone Health de la ciutat de Nova York va involucrar l’ús d’un porc els gens del qual havien estat alterats perquè els seus teixits ja no continguessin una molècula coneguda per desencadenar un rebuig gairebé immediat.

La receptora era una pacient en mort cerebral amb signes de disfunció renal la família de la qual va consentir l’experiment abans que li traguessin el suport vital, van explicar els investigadors.

Durant tres dies, el nou ronyó es va adherir als seus vasos sanguinis i es va mantenir fora del seu cos, el que va permetre als investigadors accedir-hi. Els resultats de les proves de la funció del ronyó trasplantat «semblaven bastant normals», va afirmar el doctor Robert Montgomery, cirurgià de trasplantaments, que va dirigir l’estudi.

Sense rebuig

El ronyó va produir «la quantitat d’orina que es podria esperar» d’un ronyó humà trasplantat, va dir, i no hi va haver evidència del rebuig immediat i vigorós que s’observa quan els ronyons de porcs no modificats es trasplanten a primats no humans. El nivell anormal de creatinina del receptor, un indicador d’una funció renal deficient, va tornar a la normalitat després del trasplantament, va explicar Montgomery.

Als Estats Units, prop de 107.000 persones estan actualment esperant trasplantaments d’òrgans, incloses més de 90,000 en espera d’un ronyó, segons United Network for Organ Sharing. Els temps d’espera per a un ronyó és de tres a cinc anys de mitjana. Els investigadors han estat treballant durant dècades sobre la possibilitat d’usar òrgans d’animals per a trasplantaments, però s’han vist obstaculitzats sobre com prevenir el rebuig immediat per part del cos humà.

L’equip de Montgomery va teoritzar que eliminar el gen del porc per a un carbohidrat que desencadena el rebuig, una molècula de sucre o glucans, anomenada alfa-gal, evitaria el problema. El porc alterat genèticament va ser desenvolupat per la unitat Revivicor de United Therapeutics.