El Tribunal Suprem es pronunciarà sobre el que entén que ha estat una «reinterpretació» per part del Congrés dels Diputats de la condemna d’inhabilitació -sustituible per multa- que va imposar al diputat d’Unides Podem Alberto Rodríguez per l’agressió a un policia durant una manifestació celebrada abans que aquest entrés en política.

Fonts de l’alt tribunal consultades per El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona, van criticar la decisió de la Mesa de Congrés de permetre que Rodríguez conservi la seva acta, ja que consideren que la pena hauria d’haver tingut com a conseqüència la pèrdua de l’escó. La resposta, en tot cas, intentarà no ser tan contundent que pugui interpretar-se com un xoc institucional, segons les mateixes fonts.

Concretament, el president de la Sala Penal, Manuel Marchena, s’ha dirigit a la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, perquè remeti al Tribunal Suprem l’informe sobre la data de l’inici de compliment de la pena d’inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu imposada a Rodríguez, amb la finalitat de realitzar la liquidació de la seva condemna.