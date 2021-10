L’excomissari José Manuel Villarejo no defrauda. Hormones femenines per al rei emèrit, xantatges amb cocaïna a personalitats, un suposat «control de togues», la guerra de l’Iraq, el GAL o l’Estat Islàmic van desfilar ahir pel Congrés. Com que la seva citació es produïa a la comissió Kitchen, també va afegir alguna cosa al dispositiu parapolicial posat en marxa pel Govern del PP per espiar el seu extresorer Luis Bárcenas. Si abans de l’estiu, en la seva primera citació a la cambra baixa, va dir que informava puntualment de l’operatiu a l’expresident Mariano Rajoy a través de missatges de mòbil, ahir va afegir una breu trobada amb ell, quan estava reunit amb l’exsecretària general dels populars María Dolores de Cospedal, amb la qual es va mostrar disposat a sotmetre’s a un acarament si el cita «la seu de la sobirania nacional».

Villarejo va semblar deixar-se portar per les preguntes del diputat socialista Felipe Sicilia a partir d’una informació de Público sobre la reunió de març de 2014 i les seves declaracions davant del jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón després de la seva primera compareixença a la comissió. El declarant, que s’enfronta a 109 anys de presó en el primer judici al qual se’l sotmet per tres peces menors de la trentena que té obertes, va situar a la trobada també una persona molt propera a Rajoy, el nom de la qual no recorda, i el lletrat d‘«un extresorer del PP», en referència a Javier Iglesias, però no el va esmentar. Més tard va explicar que la reunió amb Rajoy es va produir perquè va baixar un moment a la trobada que ell mantenia amb Cospedal i que ho va interpretar com una forma perquè sabés que ell estava al darrere i era qui donava les ordres

L’excomissari va semblar no recordar que davant el jutge havia declarat que Cospedal li va reconèixer que se li havia robat documentació comprometedora a Bárcenas i que ho coneixia l’exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Com li va recordar el diputat de Cs Edmundo Bal, el magistrat va atribuir les seves paraules a l’afany de notorietat de Villarejo i en donar per conclosa la instrucció de la Kitchen va aixecar la imputació a Cospedal sense arribar a interrogar en aquesta condició Rajoy.

«Operació Catalunya»

Mentre Bal posava en dubte les teories «conspiranoiques» que Villarejo escampava, el diputat d’ERC Gabriel Rufián comparava la compareixença amb «una pel·lícula de James Bond» i intentava centrar-lo en l’«Operació Catalunya», que l’altre compareixent, el comissari Enrique García Castaño, va titllar de «llegenda». Villarejo va defensar que l’Estat li devia 300.000 euros i que li van demanar «avançar 500.000 euros per a un servidor secret» avariat. Es va emparar en els secrets oficials per no dir res més que tenia com a origen «un error important», que era entendre que «era necessari protegir el clan Pujol per la seva vinculació amb altes institucions».