El Parlament basc no va poder ahir tirar endavant una declaració institucional de condemna a la «desraó i la injustícia que va suposar l’activitat terrorista d’ETA» perquè EH Bildu va evitar donar suport al text i, per tant, no va aconseguir la unanimitat necessària per a ser aprovat. El grup parlamentari PP+Cs havia presentat una declaració per condemnar ETA amb motiu del desè aniversari de la fi del terrorisme.

A la Junta de Portaveus d’ahir es va tractar la iniciativa i, finalment, tots els grups van donar suport a un text alternatiu presentat per PNB i PSE sobre el qual, però, EH Bildu no es va pronunciar. La manca d’unanimitat va impedir que la resolució fos assumida com una declaració institucional del parlament autonòmic.

Fonts de la coalició abertzale van explicar que el seu grup no es va mostrar «ni a favor ni en contra del text que estava sobre la taula» i va opinar que l’objectiu del PP no era «la declaració, ni l’acord, ni estendre ponts, sinó més confrontació, més trinxeres i més utilització partidista del tema». «Seguim sense posicionar-nos sobre el text», van remarcar les fonts, que van afegir que amb Vox no signen «res de res».

En el text que sí van subscriure PNB, PSE, Elkarrekin Podem-IU, PP+Cs i Vox es mostrava la ferma «condemna de la desraó i la injustícia que va suposar l’activitat terrorista d’ETA durant més de quatre dècades» i es denunciava la «il·legitimitat de la violència per aconseguir fins polítics».

També es traslladava el suport i acompanyament a totes les víctimes que van patir «aquesta barbàrie». «Diem alt i clar que aquest dolor mai va haver de succeir. ETA va deixar un dany irreparable a tota la societat basca», afegia el text, que també advocava perquè la «memòria i l’honor de les víctimes no quedin relegats per una mirada a l futur que oblidi el passat».

Per la seva part, el coordinador general d’EH Bildu, Arnaldo Otegi, va negar que la seva formació plantegi que «deixin anar els presos» per donar suport als pressupostos i va defensar la sinceritat de la declaració de dilluns passat, en què van reconèixer «el patiment» de les víctimes d’ETA, van assegurar que mai va haver de succeir i van afirmar que intentaria «mitigar» el dany. Després d’acusar el PNB de «donar munició a la dreta rància espanyola» en posar en qüestió «la sinceritat» de la seva declaració, va asseverar que EH Bildu es compromet «a construir convivència amb el màxim de solidesa possible».

Sobre les seves paraules davant d’un grup de militants d’Eibar, en què va vincular el seu suport als comptes estatals a una possible excarceració dels reclusos d’ETA, va preguntar si algú pensa que plantejaran: «Hauràs de deixar sortir els 200 presos o no t’aprovo els Pressupostos. Algú creu de veritat que això és així?».