El Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid (BOCM) ha publicat aquest divendres l'ordre que elimina l'obligatorietat de l'ús de mascareta als patis en totes les etapes educatives fins al batxillerat.

En els centres docents de la regió autoritzats a impartir ensenyaments d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional i activitats extraescolars com a idiomes o dansa, no serà obligatòria la mascareta en els períodes d'esbarjo que es realitzin en espais a l'aire lliure, sempre que es respecti la distància de seguretat interpersonal.

Així ho avançava el conseller d'Educació, Universitats i Ciència, Enrique Ossorio, en declaracions a mitjans prèvies al 48è Congrés Nacional de la Confederació Espanyola de Centres d'Ensenyament.

L'ordre també autoritza l'assistència a concerts i espectacles dempeus sense aforament limitat però, en aquest cas, el públic no podrà consumir menjar ni beguda durant l'esdeveniment, excepte en les zones de restauració habilitades, i amb l'obligatorietat d'usar la mascareta en tot moment.

Així mateix, la nova norma faculta als ajuntaments a ampliar l'horari de les terrasses habilitades de manera extraordinària per la pandèmia fins a la una de la matinada, en lloc de fins a les dotze de la nit com passava fins ara, encara que no podran rebre nous clients a partir de la mitjanit.

En qualsevol cas, l'ús de la mascareta continua sent obligatori en tots els espais tancats d'ús públic, encara que es pugui mantenir la distància interpersonal.