Després de tres anys sense diàleg institucional, Pedro Sánchez i Pablo Casado van tancar ahir el seu primer gran pacte. El compromís al qual van arribar el ministre de Presidència, Félix Bolaños, i el secretari general del PP, Teodoro García Egea, afecta la renovació de tres òrgans constitucionals i l’Agència de Protecció de Dades. Al marge va quedar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que el PSOE espera canviar «el més aviat possible». El primer nom conegut al matí va ser el del socialista Ángel Gabilondo, que assumirà el càrrec de Defensor del Poble. La seva adjunta serà l’ara diputada del PP Teresa Jiménez Becerril. Al Tribunal Constitucional, el PSOE va proposar Inmaculada Montalbán i Juan Ramón Sáez Valcárcel; i el PP, Enrique Arnaldo i Concepción Espejel. És la primera vegada en 40 anys que els populars han seleccionat una dona per a aquesta funció. Al Tribunal de Comptes, els dos partits van acordar també els 12 noms i, per a l’autoritat pública encarregada de vetllar per la privacitat de dades dels espanyols, van escollir Belén Cardona Rubert, que va postular el PSOE. El seu adjunt serà Borja Adsuara, nom llançat pel PP.

Excepte en el cas de l’Agència, en els altres tres és necessari que aprovin la reforma almenys 210 diputats del Congrés. Per això, per la distribució parlamentària actual, és obligatori l’acord entre els dos principals partits. Les negociacions es van reactivar dimecres de la setmana passada i han arribat al seu final molt abans del que, després de mesos d’agres declaracions i durs retrets, podia sospitar-se. Ara, aquests noms inicien un llarg procés, sobretot els del Tribunal Constitucional, Tribunal de Comptes i Defensor del Poble, que han de ser confirmats als plens al Congrés i el Senat. Se celebraran, en principi, la setmana del 8 de novembre. En el cas de l’Agència de Protecció de Dades, el nomenament el fa la comissió de Justícia. Mar España espera substitut des del juliol del 2019.

El Poder Judicial ha quedat per a una segona fase de negociacions, que el PSOE vol que es culmini el més aviat possible. Les dues parts, segons coincideixen fonts dels dos equips negociadors, estan buscant la fórmula que permeti renovar el més aviat possible els 20 vocals del CGPJ. Cap vol aparentar que cedeix més que l’altre. El PP arriba amb l’exigència d’un compromís per part del Govern que es modificarà la llei orgànica que regula el Poder Judicial perquè 12 dels vocals siguin elegits directament pels jutges. El PSOE s’obre «a debatre un nou marc legislatiu» i veure si cal «modernitzar» la llei orgànica, sense que això acabi en un un canvi radical en el model de nomenament dels jutges.

La participació de Podem

Segons la portaveu dels populars al Congrés, Cuca Gamarra, en el pacte no hi ha tingut res a veure Unides Podem, soci de l’executiu de coalició. No obstant, els morats es van afanyar a la nit a reivindicar el nom de Juan Ramón Sáez Valcárcel al Constitucional i Luis Antonio Ortiz de Mendivil al Tribunal de Comptes. Sánchez i Casado han inaugurat una nova etapa, després d’una relació distant que no va millorar ni per la pandèmia de la COVID-19 ni les crisis a Ceuta i l’Afganistan. No obstant, aquesta setmana s’ha pogut comprovar una dinàmica diferent, per exemple, al Congrés dimecres. Malgrat començar la sessió amb la notícia que Arnaldo Otegi havia relacionat l’excarceració de presos etarres amb l’aprovació dels Pressupostos, Casado no va elevar el to com en moltes altres ocasions en el passat. Tampoc ho va fer Sánchez. Les negociacions estaven madures i aquesta vegada calia blindar-les de les picabaralles polítiques del dia a dia.