Poc va tardar el Ministeri de Sanitat en corregir ahir Isabel Díaz Ayuso per anunciar que les mascaretes deixaran de ser obligatòries als centres educatius de la Comunitat de Madrid als esbarjos i a l’aire lliure a partir de dilluns. El ministeri que dirigeix ​​Carolina Darias va advertir Ayuso que no pot decidir unilateralment la retirada de la mascareta als patis de les escoles perquè la llei en vigor des del 29 de març estableix l’ús obligatori a espais a l’aire lliure on no sigui possible mantenir una distància mínima de 1,5 metres.

A més, segons recull la declaració d’Actuacions Coordinades en Salut Pública davant la COVID-19 per a centres educatius durant el curs 2021-2022, aprovada en conferència sectorial entre Govern i autonomies, l’ús de la mascareta serà obligatori a partir de 6 anys d’edat amb independència del manteniment de la distància interpersonal o la pertinença a un grup de convivència estable.

Fins ara a la Comunitat de Madrid, les activitats esportives a l’aire lliure -a l’hora d’Educació Física- als centres educatius es poden realitzar sense mascareta, sempre que es facin amb l’autorització i supervisió dels professors responsables en aquell moment del grup d’alumnes.

En la seva intervenció al ple de l’Assemblea de Madrid, on va anunciar la mesura, Ayuso va destacar que «una de les capitals més castigades per la pandèmia està sortint amb més força que mai» per l’«esforç» dels madrilenys per aconseguir-ho, en concret, dels nens, «una generació marcada per la pandèmia». «Cal seguir el seu exemple», va destacar.

Els consellers d’Educació, Ciència i Universitats i portaveu del Govern autonòmic, Enrique Ossorio, i el de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, ja havien desgranat, en els últims dies, que aquesta era una mesura que volien prendre quant fos possible i que es trobava en estudi.