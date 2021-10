El Govern ha ordenat crear un equip de treball per procedir a la devolució de totes les multes que es van imposar als ciutadans durant el primer estat d’alarma pel coronavirus i anul·lar els expedients que seguien sent tramitats per l’administració.

Després de la decisió del Tribunal Constitucional que va declarar inconstitucional el primer estat d’alarma -i ha de decidir sobre el segon-, l’executiu ha creat equips de treball amb totes les subdelegacions i delegacions del Govern, participant també l’Agència Tributària, la Delegació d’Economia, el Tresor Públic i Política Territorial.

Amb l’assessorament d’equips informàtics, el Govern procedirà a la devolució «d’ofici» de la quantitat que es va cobrar per les sancions imposades en compliment de l’estat d’alarma. Per a això, s’habilitarà un mecanisme perquè els ciutadans consignin un compte bancari des del qual poder dur a terme la transacció.

En l’equip participen les subdelegacions i delegacions del Govern de totes les comunitats autònomes excepte Catalunya i País Basc, que tenen la competència en aquesta matèria transferida. De fet, el vicelehendakari i conseller basc de Seguretat, Josu Erkoreka, va anunciar a principis d’octubre que es procediria a la devolució.

L’estat d’alarma declarat pel reial decret del 14 de març va habilitar les forces i cossos de seguretat de l’Estat, policies autonòmiques i locals per sancionar els ciutadans que no complissin amb el confinament domiciliari, però el passat mes de juliol el Tribunal Constitucional declarar inconstitucional aquesta mesura.

El balanç final va deixar 1.142.127 multes imposades a tot Espanya en el primer estat d’alarma -des del 14 de març al 21 de juny-, i almenys 220.296 sancions en el segon estat de alarma -des del 26 d’octubre fins al maig-, segons dades del Ministeri d’Interior facilitades al març.

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública va actualitzar la xifra al maig en informar que les delegacions i subdelegacions de Govern havien resolt ja amb sanció 172.482 expedients, el 50,1% del total.