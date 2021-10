El tribunal de Palerm, a Sicília, inicia aquest dissabte el judici contra l'exministre de l'Interior italià Matteo Salvini per un delicte de segrest de persones per bloquejar el desembarcament d'unes 150 persones a bord del vaixell Open Arms. Segons l'ONG catalana, durant la primera vista judicial es decidirà sobre l'admissió dels testimonis que han demanat les parts en el procediment, on també s'ha personat l'Ajuntament de Barcelona, que exerceix d'acusació. En un missatge a les xarxes socials, Salvini ha dit que va a Palermo "amb el cap ben alt" per afrontar el judici.

Els fets es remunten a l'estiu del 2019, quan un decret impulsat per l'exministre va impedir que el vaixell d'Open Arms desembarqués amb 147 persones a bord rescatades a alta mar. El vaixell va estar aturat vint dies fins que el fiscal d'Agrigento (Sicília) ho va permetre. Arran d'això, l'entitat va impugnar el decret i es va obrir un procediment penal en la qual l'organització humanitària és denunciant.

Amb la seva incorporació a la causa, l'Ajuntament de Barcelona i vol "denunciar l'obstrucció de Salvini a la tasca humanitària de salvament marítim, així com reclamar danys econòmics i morals", ja que en aquell moment l'Ajuntament de Barcelona i l'organització de rescat tenien un conveni per finançar l'expedició humanitària.