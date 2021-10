Melbourne va aixecar ahir gran part de les restriccions imposades a causa de la COVID, posant fi a un dels confinaments més llargs del món, durant el qual els seus habitants han hagut de passar més de 260 dies reclosos de manera intermitent -vuit mesos- a casa. Actualment, amb un 70% de la població vacunada, gran part de les restriccions iniciades amb el sisè confinament s’han aixecat.

La ciutat australiana desborda optimisme, com va explicar el dirigent de l’estat de Victòria, Dan Andrews: «Estic orgullós, realment orgullós d’aquest estat», va insistir, animant els seus ciutadans a «sortir» i «tallar-se els cabells, demanar menjar o convidar una copa a un amic».

Melbourne, una ciutat que sempre s’ha caracteritzat per la seva gran activitat artística, cultural i el seu oci nocturn, havia deixat de brillar després d’un total de sis confinaments des de l’inici de la pandèmia. L’últim va començar el 5 d’agost. Durant el 2021, ha perdut l’aura de millor ciutat per viure a Austràlia per les violentes protestes contra les restriccions i la fugida de residents a altres ciutats lliures de COVID.

Tornada a la feina

El final del confinament suposa una alenada d’aire fresc per als propietaris de bars, restaurants, salons d’estètica i perruqueries, que celebren el retorn dels clients i la reactivació dels seus negocis. «La gent s’ha tornat boja per intentar reservar i demanen, si us plau, si els podem fer un forat», declara Marcela Rodríguez, cofundadora del restaurant Vamos Fitzroy al barri llatí de Melbourne. Tant és així, que algunes perruqueries de la ciutat van registrar cues des de dos quarts de cinc del matí de ciutadans ansiosos per aconseguir un tall de cabells.

«Estem esperant per començar a celebrar-ho bé. Ens tornarem bojos», explica a periodistes internacionals George, propietari d’un cafè que portava tant de temps sense veure els seus amics que havia «oblidat quin aspecte tenien». Des d’ahir a la nit els habitants ja no han de complir el toc de queda nocturn i grups de fins a 10 persones poden reunir-se a interiors, si bé l’aforament a exteriors i interiors continuarà parcialment limitat.

Les cues no només s’esperen aquests dies a bars i perruqueries, les autoritats de Victòria han alertat els hospitals que poden patir una «pressió intensa» per la decisió de reobrir tot i que la COVID segueix activa, amb més de 2.000 nous casos cada dia.

Malgrat l’optimisme, la llibertat encara no és completa. Els residents no poden abandonar la ciutat i les botigues de productes no essencials segueixen tancades fins que la taxa de vacunació no arribi al 80% de la població, probablement d’aquí a unes setmanes. Igualment, seguiran vigents limitacions a cafès, bars i restaurants.