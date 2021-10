Apagat l’incendi dels pressupostos generals de l’Estat i la duríssima negociació de la llei d’habitatge fa només uns dies, el Govern de coalició es va veure convulsionat per una nova crisi. Severa. La primera important, de fet, entre Pedro Sánchez i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz. A compte d’una matèria altament explosiva per als dos socis i molt sensible per a Unides Podem, la reforma laboral. El partit morat va denunciar un incompliment «molt greu» dels acords: la «ingerència» de Nadia Calviño en la negociació. Motiu que els va portar a sol·licitar una «reunió urgent» de la taula de seguiment de la coalició, que el PSOE va acceptar i que tindrà lloc «a principis de la setmana que ve». Però el president ja va marcar territori i va deixar clares, des de Brussel·les, les cartes del joc: és la vicepresidenta primera, i no Díaz, qui ha de coordinar els treballs que, en tot cas, afecten diversos ministeris, i no només Treball.

La llavor del malestar d’Unides Podem, el detonant del conflicte, va germinar arran d’un correu electrònic enviat pel departament de Calviño als ministeris a última hora de la tarda de dijous. En el correu, segons el partit morat, la vicepresidenta s’arrogava el comandament de la negociació de la reforma laboral. Treball, segons les mateixes fonts, va respondre a la comunicació i va telefonar la Moncloa per manifestar la seva queixa, ja que Díaz porta des del 17 de març liderant el diàleg amb els agents socials per aconseguir el nou marc del mercat laboral.

Ahir, la crisi es va destapar a primera hora del matí. La líder de Podem i titular de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, va publicar un tuit en què sol·licitava una convocatòria «urgent» de la taula de seguiment de l’acord de coalició. Automàticament, la número dos del PSOE, Adriana Lastra, va telefonar Belarra per pactar la reunió i, com van explicar a la Moncloa, «baixar la pilota a terra» i llançar aigua al foc.

Els socialistes no esperaven el cop a la taula de Díaz via Belarra. Lastra, de fet, va confessar hores més tard, en declaracions als mitjans en la inauguració del congrés del PSOE extremeny, «sorpresa» pel tuit de la ministra. Les dues versions difereixen, perquè el partit morat addueix que ja havia advertit el seu soci.

A Sánchez el va enxampar la crisi a Brussel·les -des d’on es vigila de prop la reforma laboral, que ha d’estar a punt per al 31 de desembre-, i va ser taxatiu: és una llei «de tot el Govern», que afecta, «almenys », cinc ministeris: Treball, per descomptat, però també Economia, Inclusió, Educació i Hisenda.

Un procediment «laboriós»

«No hi ha intromissió de Calviño, el que hi ha és col·laboració, coordinació, aportació per part de tots els ministeris perquè avanci de manera efectiva una important reforma», va respondre als periodistes. El president va justificar que el procediment és més «laboriós», però s’ha mostrat més «efectiu» en lleis anteriors, com les d’habitatge i la de pressupostos. Però qui coordina els treballs? Qui negocia?, se li va preguntar. «Negocia el Govern, negocia el Govern», va insistir, per destacar que no és matèria exclusiva de Díaz. Sánchez va deixar clar que Calviño no actuava per lliure, tenia la seva autorització: els diferents departaments «han d’aportar, coordinar-se». «I és l’ordre que he donat a tots els ministres del meu Govern», va dir.

Des de Treball van explicar que no hi ha un problema de «coordinació», ja que Yolanda Díaz porta dirigint les negociacions des del març i ja estan molt avançades. Van al·legar que sempre han actuat «coordinats amb Economia i amb la Moncloa» en tot moment i en carpetes anteriors (ertos, pujada del salari mínim ...) i que l’equip del president del Govern disposa de tota la documentació. La clau, van assenyalar, és «qui coordina» les negociacions amb els agents socials. Que de la mateixa forma que no tindria sentit que Treball liderés les converses sobre pensions, tampoc el tindria que sigui Economia qui interfereixi en la reforma laboral.