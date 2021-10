Alberto Rodríguez abandona Unides Podem. «Crec que toca tancar un cicle», va explicar ahir el fins ara diputat després de la sentència del Suprem que l’inhabilita unes setmanes. «Tinc clara la meva innocència. Això ha estat una cacicada a la voluntat popular i al poble canari i faré tot el que estigui a la meva mà jurídicament, per descomptat», va assenyalar a la seva arribada a l’aeroport de Tenerife, en referència a la querella anunciada contra la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que en principi havia de presentar la seva formació política i finalment només ho farà ell, a títol individual. Divendres passat, Batet va decidir retirar-li l’escó després de rebre una nota aclaridora de Tribunal Suprem en la qual Manuel Marchena insisteix que la pena que se li va imposar per atemptat contra l’autoritat, en clavar una puntada de peu a un policia el 2014, implica la seva «obligada» inhabilitació.

Rodríguez va acusar el PSOE de «robar» la seva acta de diputat. «El més greu és que s’ha produït una interferència amb molt pocs precedents del Poder Judicial en el Legislatiu. I el PSOE, que és qui ostenta la presidència de la Cambra, sense reunir la Mesa i amb un informe demolidor en contra dels lletrats del congrés, acaba de robar l’acta», va assenyalar el ja exdirigent de Podem. Segons l’exparlamentari, la sentència del Suprem, busca «perseguir l’activisme social i criminalitzar la protesta».

Abans de l’anunci d’Alberto Rodríguez, el PSOE havia sortit en defensa de la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, després que els seus socis al Govern i al Congrés carreguessin contra ella per la decisió de retirar l’escó al dirigent d’Unides Podem. Batet va procedir després de rebre la nota aclaridora de Tribunal Suprem en la que Manuel Marchena insisteix que la pena que se li va imposar per atemptat contra l’autoritat. Tot just conèixer la resolució, els líders morats van acusar Batet i al TS de «prevaricació» i van anunciar una querella contra la dirigent socialista. Però ahir en un intent de rebaixar la tensió, el ministre de Consum, Alberto Garzón, ha assegurat que la presentarà Rodríguez «a títol personal» i que no serà una iniciativa d’Unides Podem. Poc després, Rodríguez anunciava que deixava la formació morada.

«Es tracta d’una acció jurídica a títol personal per part d’algú que, com la resta de l’espai polític, estem indignats per aquest procés», va afirmar Garzón en un acte a l’estació Madrid Puerta de Atocha. Garzón va dir que «és natural», des del seu punt de vista, que la persona que és «víctima d’aquest procés», el diputat, «hagi pensat iniciar una sèrie d’accions legals».

Per la banda del PSOE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va defensar que «els problemes polítics es resolen políticament i no interposant querelles», i va apostar per un país amb diàleg, tolerància i convivència. «Judicialitzar la vida política no és el millor», va sostenir des de Santiago de Compostel·la. Igualment, el secretari d’Organització del partit socialista, Santos Cerdán, va expressar el seu suport a Batet en el seu «compliment rigorós de la llei», perquè les sentències «es recorren, però no s’incompleixen».