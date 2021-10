La líder dels Comuns, Jèssica Albiach, dona per fet que el govern de coalició entre PSOE i Podem seguirà "més enllà del soroll" que ha generat el cas per la inhabilitació del diputat canari Alberto Rodríguez. Preguntada per si creu que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, hauria de dimitir, Albiach ha demanat "no avançar esdeveniments" i considera a Rodríguez víctima d'una "aberració democràtica". La líder dels Comuns ha carregat contra una cúpula del poder judicial "absolutament esbiaixada cap al sector conservador reaccionari" i ha evitat comparar el cas de Rodríguez amb el dels líders independentistes. "Estem veient una nova ingerència del poder judicial que està atacant aquells que no són de la seva colla", ha reblat.