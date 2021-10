Un avió d’Iberia es va veure obligat a suspendre un enlairament en l’últim moment a l’aeroport de Tenerife Nord davant l’aterratge d’una altra aeronau d’Air Europa. La maniobra es va produir en el mateix moment en què l’avió d’Iberia es disposava a enlairar-se. Aquest mateix aeroport, conegut abans com Los Rodeos, va ser l’escenari l’any 1911 del considerat com el pitjor accident de la història de l’aviació amb més de 500 morts, un xoc entre dos avions.

Fonts d’Aena expliquen que la tripulació de l’avió que anava a aterrar va considerar que no hi hauria temps suficient per sincronitzar les dues accions i va demorar la seva maniobra, emprenent una volta per guanyar temps. Aquesta maniobra sol ser poc habitual, ja que comporta major despesa de combustible. Al seu torn, el pilot de l’avió d’Iberia va rebre indicacions perquè frustrés l’enlairament. Finalment, va ser solucionat i l’avió d’Iberia va poder enlairar rumb a Madrid sense problemes.