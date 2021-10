La Guàrdia Civil, en la denominada operació «Beaker», desenvolupada a Cadis, ha detingut la sotsdirectora d’una sucursal bancària com a presumpta autora d’una estafa d’un total de 1.733.050 euros a clients de l’entitat, de manera que se li imputen els suposats delictes d’estafa bancària, falsedat documental i usurpació d’identitat. Segons detalla la Guàrdia Civil hi ha un total de 277 clients de l’entitat afectats per l’estafa mitjançant transferències i contractacions fraudulentes d’assegurances, préstecs, targetes, dipòsits a terminis i altres productes financers. La detinguda aprofitava la relació de confiança que els seus clients, majoritàriament persones grans amb escassos coneixements financers, que dipositaven els seus estalvis perquè ella els pogués gestionar. Els investigadors van comptar amb la plena col·laboració de l’entitat bancària per a l’aclariment dels fets i la devolució de diners als afectats, que ja ha restituït més d’1,5 milions d’euros.