Els dirigents de la Reagrupació Nacional (RN) comencen a témer l’ombra d’Éric Zemmour sobre la seva líder Marine Le Pen. La irrupció del polemista xenòfob és la sensació de la precampanya de les presidencials franceses. El seu ascens fulgurant en les enquestes ha posat en dubte el pronosticat duel entre Le Pen i el president Emmanuel Macron l’abril de 2022. Després d’haver menyspreat durant mesos, els representants de la RN ja critiquen de manera oberta a l’assagista i candidat, al mateix temps que Zemmour s’ha catapultat gràcies a la imatge d’una Le Pen, que ell mateix ha alimentat, incompetent i massa «moderada». La guerra interna a la ultradreta francesa ja ha començat.

Segons un sondeig de l’institut Ifop, publicat el passat dimecres a la cadena LCI, Macron seria el més votat en la primera volta amb el 24% dels vots, el seguiria Le Pen amb el 17-18%, tercer quedaria Zemmour (16-17%), després vindria amb el 15% l’aspirant dels Republicans (LR, dreta) i per sota del llindar del 10% estan actualment els diferents candidats de l’esquerra: l’insubmís Jean-Luc Mélenchon (8% -8,5% ), el verd Yannick Jadot (7%) i la socialista Anne Hidalgo (6-6,5%). Tot i que encara no ha anunciat la seva més que probable candidatura, el polèmic periodista, condemnat dues vegades per racisme, ja li disputa l’accés a la segona volta a Le Pen, relegada a un segon pla en aquestes setmanes de precampanya.

El fenomen Zemmour es nodreix tant d’electors decebuts amb el lepenisme com dels sectors més durs del conservadorisme i la burgesia francesa. Segons un estudi d’Ifop per al diari Le Figaro, l’assagista-candidat seduiria al 18% dels votants de Le Pen i fins al 24% dels suports en 2017 de François Fillon, llavors presidenciable dels Republicans. Els socis de PP a França no han de designar el seu candidat fins a un congrés a principis de desembre. I aquest buit està sent aprofitat per Zemmour, la irrupció preocupa per igual als dirigents del partit conservador com a Le Pen.

El programa de Zemmour està «marcat per un ultraliberalisme» econòmic, va criticar Marine Le Pen a principis d’aquesta setmana. «És una gran diferència que hi ha entre ell i jo», va sostenir Le Pen sobre l’aposta del polemista per mesures de caràcter neoliberal, com augmentar l’edat de jubilació o el temps de treball.

En les altes esferes del lepenisme es va infravalorar durant mesos a l’autor de Le Suicide français, el llibre amb el qual va arrasar a les llibreries el 2014 el guru periodístic de l’extrema dreta. Però un cop la bombolla de la seva candidatura s’ha fet gran, els seus dirigents han començat a acusar-lo de «racista» o de promoure un conflicte civil. Unes crítiques ridícules en boca d’altres representants ultres.

Al mateix temps el polemista tampoc dissimula les seves diferències amb Le Pen. «Marine Le Pen ja parla com Emmanuel Macron», critica Zemmour a «La France n’a pas dit són dernier mot» (França no ha dit la seva última paraula). En el seu últim llibre, publicat a mitjans del passat mes de setembre, Zemmour insisteix en les crítiques contra la líder de la RN per haver-se normalitzat en excés: «Le Pen, com Macron i Mélenchon, considera que l’islam no és incompatible amb la República i que el gran reemplaçament no existeix».

Contra l’islam

Durant l’última dècada, l’estratègia del lepenisme «va consistir en desdiabolizarse per semblar un partit creïble», explica el sociòleg Ugo Palheta, professor a la universitat de Lille. La RN va abandonar l’odi contra els jueus, va apartar als seus militants més indesitjables -o els va camuflar entre les seves files- i fins i tot va matisar els seus postulats contra l’islam. Però tot això no li va servir per convèncer els sectors durs de les classes mitjanes i altes, cada vegada més familiaritzats amb la xenofòbia i la islamofòbia, però que consideren el partit de Le Pen com massa extremista.

Curiosament, el discurs de Zemmour, amb el seu posat d’intel·lectual -força mediocre, tot sigui dit-, resulta bastant més extrem que el de Le Pen en el terreny de les idees, en defensar que la nació francesa i la civilització europea estan amenaçades per l’arribada de migrants i la imposició d’una societat musulmana.