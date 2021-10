L’Institut Vulcanològic de Canàries va informar ahir de l’ensorrament parcial del con principal del volcà de la Palma. En paral·lel, el sismògraf de l’Institut Geogràfic Nacional Itahiza Domínguez va explicar que des del punt d’observació de Tajuya van comprovar que hi ha emissió de colades més a l’oest del con secundari, que en les últimes hores va anar patint diversos desbordaments de lava.

El comitè científic que assessora el Pla d’Emergències Volcàniques de la Palma (Pevolca) insistia ahir en el fet que el procés eruptiu estrombolià es caracteritza per una variació constant del con, o els cons en aquest cas, i en què poden sorgir nous focus en l’entorn de centre eruptiu principal.

Hores després, ja per la tarda, l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) va localitzar un terratrèmol de magnitud 4,9 en una zona pròxima a Villa de Mazo , situant el seu epicentre a 38 quilòmetres de profunditat. El tremolor va ser percebut clarament per la població, ja que es tracta del sisme de major magnitud des que es va iniciar l’erupció volcànica de la Palma el passat 19 de setembre.

Per altra banda, en la seva cinquena visita a l’illa, el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir noves mesures per donar cobertura als treballadors autònoms i agilitzar el repartiment d’ajudes d’emergència per als afectats per l’erupció volcànica a La Palma. Sánchez va indicar que el Govern aprovarà dimarts que ve una disposició addicional per accelerar el repartiment dels recursos previstos en el pla d’ocupació específic per a La Palma, dotat de 63 milions d’euros.