La Xina vol extreure oxigen de la Lluna per a la seva planejada base permanent. El gegant asiàtic i els Estats Units es troben actualment immersos en una carrera per conquerir el satèl·lit, que recorda a la guerra freda. Els experiments xinesos ja han mostrat «alguns progressos», segons ha revelat la investigadora Guo Linli aquesta setmana en una conferència a Shenzhen, la megalòpolis del sud de país. Va aclarir Guo que podia extreure oxigen de la superfície lunar, rica en òxid ferrós i de titani, si s’escalfava fins als 2.500 graus perquè la ruptura d’ions alliberi oxigen gasós.

Aquesta opció, però, compta amb llums i ombres. És altament efectiva, ja que pot produir 30 quilos d’oxigen per cada 100 quilos de sòl lunar, i alliberaria a més altres substàncies valuoses com silici molt pur o metalls com el ferro o el titani. L’alta temperatura exigida, en canvi, provoca comprensibles dubtes sobre seguretat. L’operació preveu un artefacte alimentat amb panells solars que seran desplegats després de l’allunatge. Els seus braços recolliran i filtraran el regolit (conjunt de pols, sorra, fragments de roca i altres materials no consolidats que cobreixen la superfície lunar) i serà dipositat en un reactor per extreure oxigen. Cal aconseguir el primer oxigen «com més aviat millor» per sustentar la base lunar, va afirmar Guo, segons informa el diari de Hong Kong South China Morning Post.