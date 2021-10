El president colombià Iván Duque s’ha atorgat un important triomf polític amb la captura de Dairo Antonio Úsuga, àlies «Otoniel», el narcotraficant més buscat de Colòmbia. El número u de la banda criminal del Clan el Golf va ser capturat en el marc d’una operació conjunta de la policia i les Forces Armades al nord-oest de país. Ha estat, segons Duque, el «cop més dur que s’ha donat al narcotràfic en aquest segle». El mandatari va dir que l’impacte de l’anomenada Operació Osiris «només és comparable amb la caiguda de Pablo Escobar», el 1993. Úsuga és un «assassí de policies, soldats i líders socials. A més, reclutador de menors i amb una demència que el va portar a abusar a nens, nenes i adolescents», va dir el president colombià.

José Obdulio Gaviria, senador pel partit de Govern, va equiparar la captura amb l’assassinat de l’argentí-cubà Ernesto Che Guevara per part de membres de l’Exèrcit bolivià, a l’octubre de 1967. La captura va tenir lloc a la zona rural del Totumo, al municipi de Necoclí, al golf d’Urabá, al nord-oest de Colòmbia, on va sorgir el Clan el Golf, que després es va estendre per altres regions de país.

Les aventures d’«Otoniel» van acabar a prop del municipi Necolí, on va néixer i va desplegar les seves activitats criminals des de finals de la dècada dels vuitanta. S’havia iniciat en la guerrilla de l’EPL com a menor d’edat. El 1991 es va desmobilitzar. Tenia 19 anys quan es va sumar a la formació paramilitar d’extrema dreta Autodefenses Camperoles de Còrdova i Urabá (AUC), de Carlos Castaño. El 2005, sota la primera presidència d’Álvaro Uribe, «Ototniel» es va tornar a desmobilitzar com a part de l’acord de Govern de dretes amb l’AUC. Amb els anys, «Otoniel» es va vincular amb una estructura dissident paramilitar dedicada al narcotràfic coneguda com Los Urabeños. Quan aquest grup va ser desarticulat el 2009, «Otoniel» el va reorganitzar sota el nom del Clan el Golf.

Segons el Govern, aquesta facció criminal és responsable de l’enviament de tones de cocaïna als Estats Units, així com de muntar una xarxa criminal dedicada a cobrar extorsions a empresaris i comerciants a la regió d’Urabá, fronterera amb Panamà, i a la costa Atlàntica principalment. «Otoniel» té més d’un centenar de processos oberts a la justícia colombiana i la Interpol el buscava amb circular vermella.

Anys de cerca

L’Operació Osiris és el resultat d’una indagació d’anys durant els quals van ser arrestats 3.000 narcotraficants, entre ells cinc integrants de la primera línia de comandament. Prèviament, el 2015, el Govern de l’expresident Santos havia llançat l’operació Agamenón per buscar-lo. Es van emprar llavors tres mil homes de les forces de seguretat i es van oferir suculentes recompenses.

Un oficial que va estar involucrat en la recerca d’«Otoniel» el va descriure als mitjans de premsa colombians com «un home molt primari, amb un poder basat en la seva capacitat d’ajusticiament de gent deslleial».

El resultat de l’Operació Osiris ha estat saludat per polítics de diferents vessants, com el precandidat liberal a la presidència Juan Fernando Crist. «Felicito el Govern del president Iván Duque per la captura d’«Otoniel», el màxim líder del Clan el Golf», va dir.