El coronel Muammar el Gaddafi ni tan sols va tenir un judici com l’iraquià Saddam Hussein. El dictador libi va caure en mans d’una torba que el va treure a cops d’una gran canonada de drenatge, on s’havia amagat als afores de Sirte, la seva ciutat natal, i el va torturar fins que va acabar amb la seva vida. Els executors van gravar l’escena de la captura i del linxament, així com l’exhibició del seu cos sense vida amb ferides i ple de sang. Van tenir el seu cadàver exposat durant quatre dies a l’interior d’una cambra frigorífica industrial. D’aquestes imatges impactants, que van donar la volta al món, fa ara 10 anys. La mort del dirigent libi no va significar la fi de la guerra al país magribí, sinó el punt de partida d’un conflicte que ha durat una dècada.

La rebel·lió contra el règim de Gaddafi, en el poder durant 42 anys, es va iniciar poc després de començar el 2011. Ja havien caigut en desgràcia els presidents de Tunísia, Zine al-Abidine Ben Ali, i d’Egipte, Hosni Mubarak. Però a diferència d’aquests països, a Líbia, com va passar a Síria, la revolta va derivar en guerra civil. El coronel, un personatge esperpèntic que es va dedicar gran part del seu «regnat» a enfrontar-se a Occident i a finançar a grups terroristes, va fer el que millor sabia fer per frenar la revolta popular. Reprimir amb extrema duresa. L’exèrcit fidel al dictador, ben proveït, va controlar durant els primers mesos la resistència armada i va reconquerir gran part del territori que havia caigut en mans dels rebels. Quan ja es donava per segura la seva victòria va intervenir l’aviació de l’OTAN. Va ser el seu final.

Paradoxalment, la caiguda de Gaddafi es va produir quan havia començat un procés de reconciliació amb Occident. Un dels seus estrets amics llavors va ser el president de França, Nicolas Sarkozy, que anys abans, el 2007, l’havia rebut amb tots els honors al Palau de l’Elisi. Ara fa un any, l’exmandatari francès va ser imputat per suposadament haver finançat la campanya electoral que el va portar al poder aquell mateix any amb els diners de la líbia de Gaddafi. Un altre dels «amics» del dictador va ser el primer ministre italià, Silvio Berlusconi. La reconciliació amb la potència colonial va arribar fins i tot a manifestar-se al futbol. Un dels set fills homes de Gaddafi va arribar a jugar a la lliga italiana de futbol.

Líbia viu aquests dies un procés de transició democràtica, després d’un any d’alto el foc. L’acord de pau signat entre les dues faccions que es van enfrontar pel domini del país després de la mort del dictador ha fet possible que el país es prepari per celebrar el pròxim 24 de desembre eleccions presidencials i legislatives. Entre els candidats hi ha Saif al-Islam, un dels fills de Gaddafi, dels pocs que es van salvar. Al-Islam, de 49 anys, va passar diversos anys a la presó al seu país fins que va ser alliberat el 2017 i amnistiat, tot i que hi ha contra ell una ordre de detenció internacional.