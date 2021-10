ERC i JxCAT han exigit aquest dilluns al Govern de Pedro Sánchez compromisos urgents, com garantir l'execució de les inversions a Catalunya o la protecció del català en la futura llei de l'audiovisual, incloses les plataformes com Netflix, per a evitar una esmena a la totalitat als Pressupostos Generals de l'Estat.

Ni ERC ni JxCat descarten, ara com ara, acabar presentant una esmena a la totalitat als comptes per al 2022, però esperaran a finals de setmana per a prendre una decisió, per a donar-li marge al Govern perquè respongui a les seves demandes.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha explicat que ja hi ha hagut "els primers contactes" amb el Govern per a parlar de pressupostos, però encara cal "crear les condicions favorables" per a la negociació.

Són dues les peticions més urgents que ERC ha traslladat al Govern del PSOE i Unides Podem: primer, ha de "complir" els compromisos d'inversió que va assumir amb Catalunya en els anteriors pressupostos i, segon, ha de "generar un clima de confiança" amb la "protecció del català en el marc de la legislació audiovisual", la qual cosa inclou el seu blindatge en les plataformes televisives, com Netflix.

Mentre espera la resposta del Govern, ERC "no descarta encara" la presentació d'una esmena a la totalitat, tenint en compte que "el límit és el divendres", ha assenyalat Vilalta, que ha subratllat que ara "la pilota està a la teulada" de Sánchez.

Per part seva, la vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha explicat que l'executiva del partit celebrarà aquest dijous una reunió extraordinària per a "prendre la decisió final".

JxCat ja té "preparada" l'esmena a la totalitat, però pot esperar fins a "l'últim minut" per a veure si hi ha avanços.

Artadi s'ha mostrat "molt escèptica", ja que no observa "voluntat ni interès" per part de Sánchez, a qui reclama "mecanismes que garanteixin que les partides pressupostades s'executin", a més de la protecció del català en la llei de l'audiovisual i el traspàs de Rodalies.

Tots ells són elements que també reivindica ERC, i Artadi ha "celebrat el gir" dels republicans, en exigir "contrapartides" per a asseure's a negociar els pressupostos.

Els 13 diputats d'ERC al Congrés poden ser per si sols decisius per a aprovar els comptes, com ja va passar amb els anteriors pressupostos, encara que JxCat insisteix als seus socis a formar un front comú independentista per a negociar amb una sola veu a Madrid.