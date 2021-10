Grups conservadors de tot el món estan fent campanya sota l’argument que les xarxes socials els censuren d’una manera habitual. No obstant això, la realitat és molt diferent, quelcom que ha quedat demostrat recentment, en fer públic Twitter un estudi intern que ha estat elaborat pels seus experts que conclou que l’algoritme de la plataforma realment amplifica els missatges que emet la dreta.

«Els tuits publicats per comptes de la dreta política reben més amplificació algorítmica que l’esquerra política quan s’estudien com a grup», assenyala l’informe elaborat per l’equip que dirigeix ​​Rumman Chowdhury, responsable d’aprenentatge automàtic, ètica, transparència i responsabilitat de Twitter. Aquesta amplificació es produeix també amb els mitjans de comunicació conservadors.

No obstant això, l’informe elaborat per Twitter reconeix no conèixer les causes d’aquesta amplificació que porta a terme dels missatges de la dreta. «No estem del tot segurs de per què està passant això», apunta la plataforma. «Per ser clars, l’amplificació podria ser impulsada pels usuaris, les accions de les persones a la plataforma..., però és important que compartim aquesta informació», afegeix.

Investigació a fons

L’equip que ha realitzat aquest estudi planeja investigar a fons les arrels d’aquest curiós fenomen. No obstant això, Twitter fa servir diversos algoritmes que no poden ser oberts per detectar possibles biaixos, la qual cosa crea una important «complexitat a nivell de sistema».

La investigació ha analitzat milions de tuits de polítics i mitjans de comunicació compartits entre l’1 d’abril i el 15 d’agost de l’any 2020. Per a això, s’han centrat en set països: Espanya, Canadà, França, Japó, Estats Units, el Regne Unit i Alemanya. Aquest últim és l’únic on la dreta no surt beneficiada. La categorització entre dreta i esquerra s’ha fet segons les definicions d’investigadors externs.

El 2016 Twitter va introduir un canvi en la manera en què es veu la cronologia: va permetre que els usuaris puguin triar veure els comentaris en un ordre cronològic en lloc d’aquells que selecciona l’algoritme de forma personalitzada en funció dels gustos i interessos del propietari del compte. L’estudi també detecta que quan opera l’algoritme s’amplifiquen més els missatges polítics. Actualment es pot triar entre les dues funcions.