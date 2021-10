TV3 va estrenar diumenge la tercera temporada de Bricoheroes i ho va fer, segons va denunciar ahir un dels seus creadors, Lluís Jutglar (Peyu),amb un fragment censurat. La cadena pública catalana va al·legar que un dels comentaris que s’hi feia era «masclista» i l’actor ho va qualificar d’atac a la llibertat d’expressió i una decisió presa per «evitar problemes polítics».

«El que veureu a les deu e la nit no és exactament el que nosaltres vam crear. Hem d’acatar-ho però no hi estem d’acord», va escriure en una piulada Jutglar, que a continuació va desenvolupar la seva queixa en un fil en què va reconèixer que no era «fàcil, perquè probablement ens hi juguem feina i futurs projectes». També va penjar el tros de vídeo censurat, on se’l veu a ell dient-li a Jair Domínguez, l’altre protagonista de Bricoheroes, que si fos milionari, li agradaria que li «xupés» Letizia Ortiz. Ara bé, el fragment mostrat per Peyu no mostra els darrers segons, en els quals, Domínguez remata: «Si m’haguessis dit la filla...».

«Respecte el fragment concret que ens han censurat al capítol d’avui (ells no parlen de censura, diuen que tenim una visió diferent respecte un gag) us explico la justificació que m’han donat per retirar-lo. Diuen que el gag és masclista i que una televisió pública no ho pot emetre», va assegurar Peyu, que va justificar que «qualsevol persona pot entendre que el que està passant en aquell moment, en un context d’un programa d’humor negre i estripat, és que hi ha dos pelacanyes tancats en un taller jugant a imaginar-se que un dia seran milionaris. I que a un d’ells se li acut dir que li agradaria que li xupés la Leticia Ortiz. És una fantasia de milionari, i evidentment algú la pot trobar masclista, però és que malauradament i precisament els milionaris que coneixem tots no solen ser gent de valors massa respectables».

La denúncia de l’actor continua: «Aquesta és la meva visió i la de l’equip de Bricoheroes, que som els que hem creat el format i que, volem defensar, precisament, que per dir coses com aquestes i ficar-nos amb el poder, el programa s’ha convertit en un fenomen en general i sobretot entre els joves». I detalla que TV3 ja els havia demanat de retirar gags que podien incitar a la violència o afectar el dret a l’honor o a la protecció de menors i que ells ho havien acatat, conscients que la seva emissió els hagués pogut comportar problemes legals.

«Retirar contingut per evitar problemes legals ho puc entendre, però no puc compartir de cap manera retirar contingut només per estalviar-se problemes polítics. No ens havia passat mai fins ara», va lamentar Jutglar.

La rèplica de Sanchis

Arran de la polèmica, el director de TV3, Vicent Sanchis, va ser entrevistat al programa Planta Baixa, on va defensar la postura de la cadena pública catalana. «No és censura, estem marcant el límit dels continguts que s’han d’emetre en una televisió pública», va dir. També va criticar el fet que Peyu, en la seva crítica, ometès els darrers segons del gag, durant els quals Jair Domínguez feia referència a la filla de la reina. Va defensar que la decisió s’havia pres, «no perquè es tracti de la casa reial», ja que «amb qualsevol dona i la seva filla menor haguéssim fet exactament el mateix».

Per part seva, la consellera d’Igualtat i Feminismes del Govern, Tània Verge, va carregar contra el fragment eliminat del programa Bricoheroes, així com la picabaralla pública que ha generat entre els seus creadors i la televisió.