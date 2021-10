Sis magistrats avalats per l’Associació de Jutges Francisco de Vitoria (AJFV) el 2018 com a candidats per formar part del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) han recorregut davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) el bloqueig de gairebé tres anys en la seva renovació a causa a la inactivitat del Congrés i el Senat. Quan PP i PSOE arribin a l’acord que ja han assolit en altres òrgans constitucionals hauran de triar d’entre un grup de jutges que es van presentar fa tres anys, el que fa que els seus interessos i els interessos dels que no ho van intentar hagin canviat.

Jorge Fernández Vaquero, portaveu de AJFV, va explicar que «el Congrés i el Senat» estan «totalment supeditats als interessos dels dos principals partits polítics» del país. «Per això no han fet res en tres anys, incomplint amb la seva obligació de convocar sengles votacions per renovar el Consell», va afegir.