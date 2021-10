La Mesa del Parlament debatrà avui per sorpresa un informe que pot evitar que Laura Borràs deixi la seva acta de diputada quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li obri judici oral. La presidenta de la cambra, imputada per fracturar contractes per presumptament afavorir un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, podria beneficiar-se d’un canvi en el reglament que la blindaria fins que hi hagi sentència ferma del seu cas.

El document proposa canvis per millorar el funcionament de la cambra després de la pandèmia de COVID, l’equitat de gènere o els aspectes lingüístics, entre d’altres, però la modificació que beneficiaria Borràs seria la de l’article 25 del reglament del Parlament. Els serveis jurídics proposen, dins l’apartat de «propostes d’adequació a l’ordenament jurídic vigent», que s’elimini tot un punt del reglament.

En concret, el que estableix que «en els casos en què l’acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció, la Mesa del Parlament, un cop sigui ferm l’acte d’obertura del judici oral i en tingui coneixement, ha d’acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata».