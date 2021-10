Yolanda Díaz va reconèixer ahir que la coalició viu un moment «complicat». I és veritat. Els sots que els dos socis han hagut de superar en aquests gairebé dos anys de convivència han estat incomptables, però tots dos han arribat a la trinxera clau: la reforma laboral. Ahir, després d’una reunió programada per a la pacificació, PSOE i Unides Podem ni tan sols van aconseguir avenços significatius. La cita va acabar sense acord i amb l’emplaçament de tots dos a «seguir parlant».

Els quatre negociadors socialistes i els sis d’Unides Podem es van trobar a la taula de seguiment dels acords de la coalició durant una hora i quaranta minuts, aproximadament, a la zona del Govern del Congrés. Era la seva reunió potser més determinant des que va començar la seva marxa conjunta. Per l’acumulació de conflictes i per la importància del que estava en joc. El control del desmantellament de la reforma del PP.

Després del cara a cara, socialistes i Unides Podem van divulgar dos brevíssims comunicats. Similars, però no idèntics. Els primers van recordar els components de la seva delegació, van assenyalar que la reunió havia estat «constructiva, amb bon to» i que es van emplaçar a «seguir parlant». El partit morat no feia referència al clima de treball. «Caldrà seguir negociant donat que de moment no hi ha un consens sobre la reforma laboral», van indicar en la seva nota.

Que la reunió es tanqués sense acord era molt simptomàtic de la profunditat de les diferències entre els dos socis. I que costarà superar aquesta crisi. Pel contingut dels comunicats, es desprèn que ni tan sols es van poder acostar postures en la metodologia. Això és: si finalment Economia (o sigui, Nadia Calviño) serà a la taula amb els agents socials, cosa que el president exigeix i al que Díaz s’oposa. «Per a nosaltres, l’important és el què, no el qui. No ens diuen què volen fer amb la reforma laboral. No s’ha tractat a la reunió el fet de si ha o no d’estar Economia», explicaven fonts pròximes a la vicepresidenta segona. «Volem que el Govern funcioni com ha funcionat. I no volem camins que ens condueixin a una no reforma» del mercat de treball, indicava un altre membre de l’entorn de Díaz.

La versió no és coincident amb la del PSOE. «Tot va girar al voltant de la taula», van resumir fonts de Ferraz. És a dir, que la discussió es va centrar en si ha d’estar o no Economia i la resta de ministeris concernits per una mesura troncal en la legislatura i d’alt voltatge per als socis.

«Que s’aclareixin»

Abans de la reunió de la tarda, les dues parts havien deixat clares seves posicions. De forma diàfana. La primera va ser Yolanda Díaz en un acte a Santiago. El debat, va dir, no va de «qui lidera» la negociació -cosa que, tot i això, sí que interessa i molt al partit morat-, sinó de què es farà amb la legislació del mercat de treball.

És a dir, que el problema és «de continguts i no de persones». La vicepresidenta segona va acusar els socialistes de voler mantenir «l’statu quo» en matèria laboral i els va demanar que «s’aclareixin». En altres paraules, els comprometia a dir si estan disposats o no a derogar la norma del PP. Més tard, a La Sexta, incidia en el retret: «Sembla que hi ha una part del Govern que no vol complir amb els continguts». Isa Serra, coportaveu de Podem, va ser encara més dura i explícita que Díaz: «No permetrem que Calviño faci una reforma laboral al servei i a la mida de la patronal».

Però el PSOE, que ha fet voltes i voltes sobre aquest assumpte durant anys i anys, vol defugir aquest terme, «derogació», que consideren maleït, tot i que els dirigents el facin servir en mítings. Això és el que va reiterar Pedro Sánchez, que va corregir Yolanda Díaz i va remarcar que «tot el Govern» està compromès amb la «modernització de la legislació laboral».