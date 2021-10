Almenys 150 persones han estat detingudes per les autoritats europees i nord-americanes després d’una operació conjunta contra els comerciants de drogues, armes i altres productes il·lícits als llocs de comerç electrònic de la internet oculta, segons van informar ahir els mitjans de comunicació holandesos. També van confiscar diners en efectiu i criptodivises per valor de 26,7 milions d’euros i 234 quilograms de drogues, segons l’emissora holandesa KRO-NRCV. «Aquesta operació demostra que podem arribar als delinqüents al web fosc encara que pensin que estan amagats en algun lloc, no poden estar segurs que no estarem allà per trucar a la porta», va explicar el subdirector d’operacions d’Europol, Jean-Philippe Lecouffe.