L’arribada al Tribunal Constitucional (TC) de dos penalistes procedents de la Sala Penal de l’Audiència Nacional, la conservadora Concepción Espejel i el progressista Ramón Sáez Valcárcel, permetrà reforçar la resposta que aquest òrgan ha de donar davant d’assumptes que es van acumulant els últims mesos a l’òrgan de garanties i estan relacionats amb dret internacional, qüestions plantejades davant de tribunals europeus, euroordres o processos d’extradició.

Fins ara no tenia aquesta especialització, fet pel qual la seva incorporació serà vital en els propers mesos, especialment en assumptes relacionats amb els recursos que encara ha de resoldre sobre la causa del procés independentista -entre ells el de l’exvicepresident Oriol Junqueras-, o els problemes generats per la fugida de l’expresident i parlamentari europeu Carles Puigdemont i d’altres líders independentistes, assenyalen fonts jurídiques.

L’últim recurs d’aquest tipus a entrar ho va fer la setmana passada, quan l’advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, en nom de l’expresident i dels exconsellers que l’acompanyen en la seva fugida, va presentar recurs de súplica contra una decisió anterior del Tribunal Constitucional que va avalar les euroordres cursades en contra. Va plantejar a més que en el previsible cas que sigui rebutjat de nou, es remeti una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

L’arribada d’Espejel i Sáez ha causat sorpresa en àmbits jurídics tant pel fet que tots dos pertanyin a la mateixa Sala Penal de l’Audiència Nacional com per no ser jutges del Suprem ni catedràtics d’especial prestigi, com sol ser el perfil dels juristes que han arribat al Constitucional en les darreres renovacions. En alguns casos, aquesta circumstància s’ha criticat al·ludint a una pretesa manca de nivell de les noves incorporacions.

No ho veuen així fonts del TC, que destaquen l’alt nivell jurídic dels dos penalistes per sobre de la sensibilitat política que se’ls pugui atribuir. Tots dos coneixen el dret penal internacional i són experts en la tramitació d’euroordres i extradicions, uns assumptes que integren el dia a dia de la Sala Penal de l’Audiència Nacional, que és la que realitza tant els lliuraments de delinqüents reclamats per altres països com la reclamació d’espanyols que delinqueixin a l’estranger.

Es dóna la circumstància que els únics dos penalistes que hi havia en aquests moments al Constitucional, Cándido Conde-Pumpido i Antonio Narváez, no poden participar en les empares presentades pels líders independentistes condemnats, ni tampoc en tot allò derivat de les ordres de detenció dictades pel Suprem contra Puigdemont i altres fugits en haver-se apartat d’aquests assumptes després de ser recusats.