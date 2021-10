La crisi entre els socis continua oberta. Sense un indicatiu de quan es tancarà. Ni com. PSOE i Unides Podem segueixen perduts en el seu laberint, creuant-se retrets i disputant-se un dels estendards, potser, d’aquesta legislatura: la reforma laboral. Els socialistes pretenien solucionar el conflicte reconeixent el lideratge de Yolanda Díaz a la taula del diàleg social, encara que deixant clar que s’hi han d’asseure representants dels altres ministeris concernits i encapçalats per ells. Però la vicepresidenta segona aguanta el pols: rebutja que hi hagi qüestions «metodològiques» al debat i primer vol aclarir fins on està disposat a arribar el soci majoritari de la coalició. O sigui, els «continguts» al davant.

A l’equip del president, Pedro Sánchez, acusen la titular de Treball d’«obrir ella sola un altre front» quan ja s’havia «resolt» l’obstacle del lideratge, i destaquen que és ella qui té «difícil explicar» per què vol quedar-se «en exclusiva» una llei que, com totes, ha de ser compartida per «tot el Govern».

El dia d’ahir, a la pràctica, no va servir per girar full. Després del fracàs de la taula de seguiment dels acords de la coalició de dilluns a la nit, les dues delegacions, parcialment, es van retrobar a primera hora del dia, poc abans de la reunió ordinària de l’executiu. Els ministres Félix Bolaños i María Jesús Montero, per la part socialista, i Díaz, Ione Belarra i Irene Montero, pels morats. Després, Díaz va enviar un escrit als departaments del Govern per parlar «específicament» dels continguts de la reforma laboral. La reunió de la vigília, adduïen des de Podem, no va servir per «aclarir» l’abast d’una mesura troncal, va ser un «frontó», segons la seva lectura, perquè el PSOE va posar l’accent a la taula del diàleg social, en què com a soci majoritari ha de «participar» en les negociacions amb empresaris i sindicats.

«He instat un debat al si del Govern per delimitar el contingut de la reforma laboral. Pensava que aquest debat estava tancat, perquè ja el vam tenir abans del desembre del 2020, abans de remetre el component 23 del pla de recuperació a la Comissió Europea», protestava Díaz.

La Moncloa vol que es reprodueixi el que ha passat amb altres lleis negociades entre els dos socis, que la posició de l’Executiu sigui acordada «abans, durant i després de la taula» entre PSOE i Podem, indicaven a l’equip de Sánchez. Però el partit morat vol parlar primer de «continguts».