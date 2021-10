El Govern demanarà a arquitectes, paisatgistes i organitzadors d’exposicions de tot el món idees per a obres al Valle de los Caídos que portin a la resignificació del monument. Serà mitjançant un concurs internacional d’idees que convocarà l’any que ve, segons va anunciar ahir el secretari d’Estat de Memòria Democràtica, Fernando Martínez, en una compareixença al Congrés. Martínez va explicar aquesta iniciativa del Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica davant de la Comissió de Pressupostos de la cambra baixa, quan explicava el destí que el seu departament donarà a 11,8 milions de dotació per al 2022. La recerca d’idees per la resignificació del gran cementiri de la Guerra Civil, en què reposen 34.000 cossos de combatents i represaliats dels dos bàndols, s’emmarca en l’aplicació de la futura Llei de Memòria Democràtica, l’aprovació de la qual a les Corts encara està en tràmit.