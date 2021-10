El món està disposat a reduir un 7,5% les emissions de gasos d’efecte hivernacle abans del 2030. Aquesta promesa, encara que es complís al peu de la lletra, elevaria l’escalfament global fins a 2,7 graus de mitjana abans de finals de segle. A països com Espanya significaria un any 2100 de calor extrema, amb entre 4 i 7 graus més que ara. Si volem limitar l’augment global de les temperatures a només 1,5 graus, les emissions haurien de caure un 55% la propera dècada, argumenta el darrer informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (Pnuma).

L’anàlisi, publicada ahir, posa sobre la taula tots els números per entendre el problema i per canalitzar les solucions. En aquests moments, el món està emetent una mitjana de 60 gigatones a l’any de gasos d’efecte hivernacle (dels quals almenys 33 gigatones són de diòxid de carboni). Per limitar al mínim l’augment de les temperatures, abans que s’acabi la dècada les emissions haurien de sumar com a molt unes 28 gigatones a l’any. «Si volem limitar l’escalfament global a 1,5 graus, tenim vuit anys per reduir gairebé a la meitat les emissions de gasos d’efecte hivernacle», destaca Inger Andersen, directora executiva del Pnuma.